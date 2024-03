Fine settimana solidale, raccolta giocattoli e laboratori creativi per i più piccoli

Il gioco è bello se dura... tanto! E' in arrivo il primo fine settimana alle Befane Shopping Centre di Rimini in compagnia di "Toys Care", il progetto speciale realizzato in collaborazione con il Comitato UNICEF cittadino grazie al quale i giocattoli usati e magari dimenticati in un angolo o in qualche scatolone, possono riprendere vita e diventare di nuovo importanti per qualcuno.



In Piazza Zara, nell’area dedicata alla raccolta di giocattoli usati (attiva nei giorni feriali dalle 16:00 alle 18:00, mentre il sabato e la domenica dalle 15:00 alle 19:00) sono arrivati infatti i primi giocattoli donati in beneficenza, mentre nelle giornate di sabato 16 e domenica 17 marzo saranno attivi anche dei laboratori creativi e divertenti per insegnare ai più piccoli a rimettere in sesto i propri giocattoli e imparare a riciclare. Non mancheranno inoltre i laboratori dedicati alla Festa del Papà, che avranno come protagonisti materiali di riuso come legno e stoffa.



"Toys Care" proseguirà sino a venerdì 29 marzo; festa finale sabato 30 marzo 2024 in compagnia della Pimpa