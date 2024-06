Tra arte e ristorazione: al Riviera Golf Resort il viaggio culinario firmato dagli chef Milone e Squitieri

Due chef di talento uniti nel segno della grande cucina e dell’arte, e una location esclusiva: quella del Riviera Golf Resort di San Giovanni in Marignano. Grazie ad un’esclusiva collaborazione con il Victor Lounge di viale Ceccarini, domenica 16 giugno il resort di lusso immerso nel verde scenario della Valconca ospiterà un evento esclusivo, che farà la gioia di tutti gli appassionanti di fine dining.

Un’imperdibile cena “a quattro mani” firmata dagli chef Massimiliano Milone del Riviera Oasis Restaurant e Fernando Squitieri del Victor Lounge di Riccione, che uniranno le forze per conquistare il palato dei loro commensali con un menù degustazione composto da sei raffinate portate. Ad accompagnare questo viaggio gastronomico saranno i pregiati vini della Cantina Ferrari, selezionati per esaltare ogni sapore e aroma delle pietanze proposte. Una serata all’insegna della grande cucina ma anche dell’arte. Le opere dell’artista William Zanca saranno infatti esposte all’interno del Riviera Golf Resort, in collaborazione con la Galleria Rosini Gutman, creando un’atmosfera suggestiva dove l’arte visiva e quella culinaria si incontrano in perfetta armonia.

Domenica 16 Giugno Alle ore 20.00 al Riviera Golf Resort

Costo della serata 90€ a persona vini inclusi

MENÙ

in abbinamento con i vini della Cantina Ferrari

Amouse bouche

Chef Massimiliano Milone

Pasticceria Mignon di mare

?Antipasto

Chef Fernando Squitieri

Polpo alla Luciana 2.0

?Primo

Chef Massimiliano Milone

Gnocchetti al cacao, scampi al profumo d’arancio, maionese di nocciole, tartufo di cappasanta e mandorle

Secondo

Chef Fernando Squitieri

Trancio di Ricciola con Variazione di zucchine alla scapece e Wasabi



?Pre-dessert

Chef Massimiliano Milone

Zuppetta fredda di lamponi, caprino e arancia candita

Dessert

Chef Fernando Squitieri

Caffè Borghetti

Info e prenotazioni 0541 956499