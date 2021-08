‘Tracce’, il prologo radio del Teatro Patalò "Aldilà delle parole"

Il 12 agosto alle 21.30 in Piazza all’Orto dei Frutti Dimenticati ad Artisti in Piazza – Pennabilli Festival andrà in scena la performance di Teatro Patalò Aldilà delle parole. Un approccio innovativo allo spettacolo quello del Teatro Patalò, compagnia romagnolo-marchigiana formata da Isadora Angelini e Luca Serrani, che ha dato il via alla trasmissione del prologo su Cosmic Fringe Radio, web radio ufficiale del Festival, fruibile dal sito www.cosmicfringeradio.com. Ogni giorno, alla mattina e alla sera, ad orari non predefiniti, i due attori effettueranno delle piccole incursioni di pochi minuti via radio. "Tracce" è un viaggio sonoro nelle parole che hanno accompagnato gli autori nella scrittura per la scena, ma che non fanno parte dello spettacolo. Si tratta di brevi anticipazioni, costituite da suggestioni sul rapporto fra esseri umani e natura, la presenza animale, il cambiamento climatico. Aldilà delle parole è una performance per spazi non convenzionali e fa parte di una costellazione di lavori nati dallo spettacolo “Tell Tale” dopo che il suo debutto si è fermato a causa della pandemia. Portare il proprio lavoro in spazi non convenzionali vuole essere un adattamento prima di tutto di pensiero in dialogo con un luogo. Significa cominciare un lavoro teatrale in ascolto delle persone che vorranno incontrarlo, col desiderio di portare pensiero e bellezza, pur consapevoli del senso di disperazione che ci attraversa. La performance Aldilà delle parole inizia con un dialogo tra gli autori di un lavoro teatrale che sembra impossibile da realizzare. I due autori (e attori) entrano in una relazione ritmica e leggera cominciando a descrivere l'allestimento che vorrebbero realizzare e a poco poco scivolano in una visione suggerita da immagini provenienti dal mondo naturale.



Attraverso le parole di Shakespeare, i due entrano nella dimensione del gioco, ritrovandosi insieme al pubblico dentro allo spettacolo.(Costo del biglietto: 7€ + 1€ ddp, disponibile su Liveticket. Info: 0541 928003 – info@artistiinpiazza.com)