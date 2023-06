La tradizione nelle ricette: alla Biblioteca Gambalunga la presentazione del progetto "R.A.G.U"

Sabato, 24 giugno, alle ore 11, Mila Fumini, storica che da diversi anni si occupa di digital humanities presenta i risultati del progetto di ricerca R.A.G.U. - Reti e Archivi del Gusto. Il progetto nasce dalla volontà di preservare le raccolte di ricette manoscritte di famiglia del dopoguerra, partendo da una constatazione che può apparire elementare: oltre ai ricettari più diffusi in un certo tipo di casa (l’Artusi, il Cucchiaio d’argento, et similia) i quaderni scritti e tramandati tra le donne delle famiglie sono la fonte più diffusa, semplice e usuale dell’ultimo secolo.

I quaderni manoscritti di cucina del Novecento perseguono la tradizione che si attesta sin dalle corti rinascimentali dove i numerosi esemplari giunti fino a noi ci parlano di saperi legati al cibo, alla dietetica e di ingredienti da usare in specifici momenti della vita delle donne (la gravidanza, l’allattamento, la preparazione di cibi rinvigorenti per stare bene in salute). Nell’Ottocento e Novecento la pubblicazione delle opere a stampa di cucina, ha fatto si che per lungo tempo la tradizione manoscritta fosse ritenuta meno importante perché considerata povera, ripetitiva o non significativa.

I ricettari sono invece traccia della tradizione più intima e quotidiana che si è svolta nelle case e nelle famiglie, di sapori e saperi legati agli ingredienti e alla loro preparazione. Durante l’incontro sarà presentato anche il portale che rende accessibili e navigabili i ricettari manoscritti raccolti sino a ora. Saranno presenti, in dialogo con Mila Fumini, anche la food blogger Veronica Frison e Luca Cesari storico dell’alimentazione.

Mila Fumini è attualmente Fellow del National Endowment for the Humanities presso il «Medici Archive Project» dove si sta occupando della digitalizzazione delle fonti sulla peste di Milano del 1575. Laureata in Filosofia a Bologna e poi dottore di ricerca in Storia all'Università di Trento, è una studiosa di archivi tra medioevo ed 'età moderna. Si è occupata principalmente di documenti di ambito religioso attraverso lo studio di numerosi corpus di letteratura semi-colta, rivolgendo la sua attenzione alla fenomenologia della mistica cattolica tra medioevo ed età moderna. Da qualche anno si dedica allo studio delle digital humanities con particolare attenzione alla storia del corpo, medicina e alimentazione.

Ha partecipato a diversi progetti di ricerca nazionali, per i quali ha progettato e realizzato i relativi data-base, le biblioteche digitali e le piattaforme web. È autrice e principal investigator di RAGU-Reti e Archivi del Gusto un progetto intrapreso con l'obbiettivo di digitalizzare e studiare i quaderni di cucina delle famiglie del dopoguerra.