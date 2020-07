Tramonto lirico con Daniela Bertozzi per Notti di Mezza estate

Domenica 2 agosto (ore 21,30) presso il Castello Malatesta di Coriano ultima serata della rassegna estiva “Notti di Mezza Estate”. A far calare il sipario sarà Daniela Bertozzi in “Tramonto Lirico”. Daniela Bertozzi – Mezzo Soprano; Monica Micheli – Arpa.

Daniela Bertozzi si diploma al Conservatorio G. Rossini di Pesaro, si Laurea in Musica Vocale da Camera, finalista al concorso Maria Callas di Brescia, M. Marcello Abbado compone vocalizzi specifici per la sua voce. Nel 2018 è Rosina nel Barbiere di Siviglia di Rossini contribuendo ad inaugurare l’apertura del Teatro A.Galli. Nel 2019 vince il ruolo di “Cenerentola” ne La Cenerentola di G. Rossini al Secondo Concorso Internazionale Lirica sul Tevere (Roma), presieduto da Katia Ricciarelli. Nella sua ancor giovane carriera ottiene già il Primo “Premio Macnez”, il Primo premio “Luigi Zanuccoli”, e altri numerosi riconoscimenti.

Monica Micheli diplomata in arpa al Conservatorio “G. Rossini” di Pesaro, e Diploma Accademico in Arpa di Secondo Livello, presso il Conservatorio “B. Maderna” di Cesena (FC).

Con il quartetto d’arpe Dalma Quartet ha ottenuto il primo premio assoluto al 7° Concorso Nazionale “Riviera della Versilia”, ottiene inoltre il diploma d’onore al “Concorso di Musica Contemporanea”.

Serata aperitivo, postazione inger Food a cura di la cantinetta della corte, dove poter sorseggiare un buon bicchiere di vino con tagliere di crostini o piadine e tanto altro!