Tre giorni di misteri, degustazioni e spettacoli alla Rocca di Montefiore

Ricco weekend alla rocca di Montefiore! Si parte venerdì 24 alle 21 con la serata dedicata ai misteri della rocca: "La Rocca degli Eterni Amanti" , viaggio nell'affascinante mondo del paranormale con Compagnia di Ricerca. Sabato 25 alle 18 "Visita guidata con degustazione sulla terrazza". La rocca festeggia il vino rosato dedicato, dall'azienda agricola Tasini & Taddei di Covignano Rn, a Costanza Malatesta. In collaborazione con la locanda Il Grillo di Montefiore Conca. Domenica 26 ore 21 "Teatro in Rocca". Nella bella corte malatestiana va in scena Dottor Jekill e Mr Hide, adattamento originale da Robert Louis Stevenson con la regia di Luca Guerini È necessaria la prenotazione al numero 0541.980179