Tre giorni di sport, spettacolo e intrattemineto a Misano

Misano Adriatico si prepara ad un altro ricco weekend di eventi, che, come al solito, spazieranno tra spettacolo, intrattenimento e sport. Al Palasport di Via Rossini si svolge il 16 giugno il 1° Trofeo Nazionale AICS di Pallamano, organizzato dal Comitato Regionale Figh Emilia – Romagna ed Aics Rimini. La kermesse vedrà in gara le categorie Under 9, Under 11, Under 13, Under 17 maschile e femminile e Master Over 40, maschile e femminile, oltre ad essere valida come finale di Coppa Tosco – Emiliana femminile. Al via il 17 giugno, invece, le gare automobilistiche del Gruppo Peroni Race Weekend al Misano World Circuit, dove a scendere in pista saranno i protagonisti di ben nove campionati. Venerdì 17 e sabato 18 giugno Misano Balla: al Parco del Sole di Misano Brasile, dalle 21:00, due serate dedicate alle danze. Venerdì si balla con l’orchestra Roberto Anselmi, mentre sabato salirà sul palco la Palazzi Band. A Villaggio Argentina, sabato e domenica, va in scena la Sagra della Ciliegia. Sabato si esibirà la HBH Band e si riderà con lo spettacolo comico di Paolo Cevoli. Domenica serata dedicata al ballo con l’orchestra Franco Bagutti. A completare il palinsesto del weekend, venerdì prenderà il via la Portovida a Portoverde, con i mercatini dell’artigianato e gli artisti di strada. Sabato 18 giugno, in Piazza della Repubblica, animazione per i più piccoli con il Kids Show. Domenica, sempre in Piazza della Repubblica, alle 22:00 è in programma il Welcome Show, mentre al Parco del Sole di Misano Brasile ci sarà la serata danzante.