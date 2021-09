"Tre piani" e "Qui rido io" danno il via alla nuova programmazione del cinema Fulgor

Prezzo non disponibile

Il 23 settembre, riprende la programmazione dello storico cinema Fulgor in corso d’Augusto, che nella scintillante sala Federico e nell’accogliente sala Giulietta (a capienza ridotta secondo le norme anti-Covid) propone fino al 29 settembre due pellicole da festival. L'ingresso è consentito esclusivamente ai possessori di Green Pass che dovrà essere esibito alla cassa; biglietteria online su https://www.liveticket.it/cinemafulgor.

In proiezione in sala Federico “Tre piani” di Nanni Moretti, applaudito all'ultimo Festival di Cannes. Tre famiglie e la trama del quotidiano che logora la vita, disfa i legami, apre le ferite, consuma il dramma. Un incidente nella notte travolge un passante e schianta il muro dello stabile, rovesciando i destini e mischiando i piani con i loro intrighi incrociati, i colpi di scena, la partitura corale.



Dall’1 al 3 ottobre si terrà invece “La Settima Arte Cinema e Industria 2021”, la Festa del Cinema realizzata da Confindustria Romagna, Cinema Fulgor, Università degli Studi di Bologna, in collaborazione con il Comune di Rimini. Opening Night il 30 settembre con il reading di Marina Massironi “Lo spirito di Giulietta”, e poi proiezioni, anteprime, dialoghi, masterclass, seminari di approfondimento e la consegna del Premio Cinema e Industria al regista, sceneggiatore e produttore italiano Dario Argento dalla giuria presieduta da Pupi Avati, con la partecipazione dell’attore Neri Marcorè.

