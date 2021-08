Trekking all’alba alla scoperta delle campagne corianesi

Domenica 29 agosto 2021, alle 7, si svolgerà un trekking mattutino con colazione contadina, alla scoperta delle campagne corianesi. La camminata è organizzata dalla Pro Loco Coriano in collaborazione con l'associazione Benessere Shiatsu Le Saline e Riccione Terme.



Al mattino presto, un'escursione su sentieri e stradine delle colline di Coriano di circa 10 km. Camminare su sentieri e stradine della bella e curata campagna corianese, scoprendo quanto ha da offrire l'entroterra in termini di percorsi naturalistici e possibilità di attività sportive nella natura. Al termine del percorso sosta con colazione contadina: uova sode, pane, olio e vino. Prodotti sani e genuini delle Terre di Coriano così ricche e benevole nei confronti dell'uomo.Camminare e respirare nell’entroterra della riviera adriatica è il must anche per Riccione terme che inserisce questa attività nel cartellone della Notte celeste 2021, l'evento che coinvolge tutte le terme della regione Emilia Romagna. L'appuntamento per domenica è a Coriano alle ore 7 al Centro Giovani in via Piane 100 (partenza ore 7.30), Parcheggio in Via Piane di fronte al campo sportivo. Occorrono scarpe con fondo scolpito o da trekking, cappello e acqua. Prenotazione obbligatoria alla Pro Loco Coriano telefonicamente al numero 0541-656255 oppure al 335 8054413, contributo partecipazione €5 a persona.