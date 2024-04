Animali selvatici, promontori, boschi e prati: un bellissimo trekking al Sasso Simone e Simoncello

Indirizzo non disponibile

Nel pieno della primavera, Romagnatrekking vi porta nel bellissimo Parco Naturale Interregionale del Sasso Simone e Simoncello, dove i protagonisti sono i due promontori di origine calcareo-organogena che ne disegnano il profilo (ed il logo stesso dell’area protetta). Si parte nei pressi del Passo Cantoniera, attraversando la cerreta che caratterizza le formazioni boschive della zona, si attraverserà la sella fra i due monti per risalire poi l’arido canyon roccioso dominato dal Sasso Simone. Giunti al piede del Sasso ci si incammina per la strada acciottolata che conduce fino alla sua sommità, in quella che fu un tempo la Città del Sole, voluta a metà del Cinquecento dall’ambizioso Cosimo de’ Medici.

Una larga strada battuta guiderà poi lo sguardo (ed i nostri piedi) per ampi pascoli, contornati da calanchi che conferiscono all’ambiente un aspetto lunare. L’ampio anello che verrà percorso riporterà alla base del Sasso Simone per farci riattraversare lembi di boschi misti in cui sarà possibile avvistare animali selvatici. L’ultimo tratto del percorso sarà lo stesso fatto all’andata.

Dati tecnici

Lunghezza: 18 km

Dislivello: +/- 770 m

Durata: 8 h

Difficoltà: Medio-Difficile (E -EE)

Costo adulto: 15 €

Orario: ore 9.00

ITINERARIO: Passo Cantoniera – Sella dei Sassi – Sasso Simone – Osservatorio – Passo Cantoniera

PASTO: Al sacco

EQUIPAGGIAMENTO CONSIGLIATO: scarponi da trekking impermeabili, pantaloni preferibilmente lunghi, pile leggero, giacca impermeabile o k-way, cappellino o bandana, occhiali da sole, crema protettiva, torcia elettrica o pila frontale (solo per escursioni serali/notturne), zainetto sufficientemente capiente, acqua (min. 1 litro), ricambio completo da tenere in auto

GUIDA: Riccardo Raggi, Guida Ambientale Escursionistica (abilitato L.R ER 4/2000, professionista L.4/2013, iscritto al registro Italiano delle Guide Ambientali Escursionistiche al n° ER206, dotato di Assicurazione RC, si rilascia regolare ricevuta fiscale). Per informazioni: 347-0950740