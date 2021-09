Trekking solidale su misura di bambino alla Rocca Malatestiana

Dopo il successo del primo sentiero animato alla baia di Vallugola, organizzato dall’Associazione Una Goccia per il Mondo, domenica 26 settembre i sentieri animati kids trekking solidale si trasferiscono alla Rocca Malatestiana di Verucchio con un'escursione a scopo benefico che farà scoprire piccoli tesori nascosti. Nel primo pomeriggio si terrà una caccia al tesoro bambini e genitori, a cura della cooperativa Atlantide, a seguire visita al castello, per queste attività sarà richiesto il green pass dai 12 anni in su. Il ricavato degli eventi va a sostegno dei progetti attivi internazionali e locali. Il progetto Cambogia con la Saat School che fornisce corsi gratuiti di inglese ed informatica ad oltre 300 ragazzi poveri di età compresa tra 6 e 22 anni, con l’obiettivo di trasmettergli quelle nozioni e competenze fondamentali per garantire loro un futuro migliore.



Prendimi la mano è uno dei tre progetti locali di Una Goccia per il Mondo che offre un servizio continuativo presso le case di riposo del territorio dove i volontari fanno compagnia agli anziani con laboratori, gite, passeggiate o anche semplici chiacchierate.