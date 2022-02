“True Mothers” di Naomi Kawase in prima visione al Tiberio

Proiezioni ore 21, giovedì, sabato e domenica anche alle ore 17, le proiezioni di giovedì 10 febbraio alle ore 17 e 21 sono in versione originale giapponese con sottotitoli in italiano

Da giovedì 10 a domenica 13 febbraio al Cinema Tiberio di Rimini è in programma, in prima visione, il nuovo film di Naomi Kawase True Mothers con Arata Iura, Hiromi Nagasaku, Taketo Tanaka, Aju Makita e Miyoko Asada, presentato al Festival di Cannes 2020. Proiezioni ore 21, giovedì, sabato e domenica anche alle ore 17, le proiezioni di giovedì 10 febbraio alle ore 17 e 21 sono in versione originale giapponese con sottotitoli in italiano, biglietto €7,00, ridotto € 6,00, ridotto Tiberio Club € 5,00.



Ai vagiti di un bebè segue un’inquadratura del mare di Hiroshima, placido e avvolgente come un liquido amniotico. Fin dal suo incipit True Mothers ruota attorno al concetto di maternità e al suo impatto sulla vita di una donna, declinandolo poi su tre figure femminili e materne, che rappresentano rispettivamente il desiderio di maternità (Satoko), la sua sublimazione e astrazione (Shizue Asami) e la sua privazione (Hikari). Naomi Kawase, nota al pubblico italiano per “Le ricette della signora Toku”, gioca continuamente con lo spettatore, inducendolo ad assecondare i propri pregiudizi per poi smentirlo con i fatti. Man mano che si dipana la matassa delle vite dei personaggi e che conosciamo le difficoltà che hanno affrontato, il giudizio di chi guarda è infatti destinato a mutare, a sostituire con la pietà e la comprensione l’istintivo moto di disprezzo o rifiuto iniziale. L’accesso alla sala è consentito solo dietro esibizione del super green pass, con indosso mascherina ffp2 (obbligatoria). Posti numerati.