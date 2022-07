"Tutta un'altra storia", la mostra permanente con gli scatti di Camillo Balossini

Sabato 16 luglio, alla Rocca di Montefiore Conca, si inaugura "Tutta un'altra storia", la mostra permanente che raccoglie alcuni degli scatti più belli che Camillo Balossini ha realizzato nel settembre scorso al castello, trasformandolo in un enorme e complesso set fotografico. Le immagini hanno dimensioni significative e vengono esposte negli ambienti interni, dove sono state realizzate. I rievocatori che hanno preso parte al set sono presenti per rievocare le scene di vita quotidiana impresse nelle opere, come se in un certo senso le opere stesse prendessero vita.



Sui banchi, le attività che ripropongono nella maniera più fedele possibile alcune delle tante attività che si svolgevano all’epoca come la rilegatura, la preparazione e l’utilizzo delle spezie, il conio delle monete malatestiane e un'area nella quale ci si può sedere per giocare con i giochi da tavolo di allora.



Un grande momento di rievocazione storica.

La mostra fotografica è permanente e può essere ammirata da tutti i visitatori del castello.