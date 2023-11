"Tutta Riccione" e "A-Woman" pronti a scatenare la notte del rinomato locale di Misano Adriatico

II rinomato locale Peter Pan Club di Misano Adriatico "si veste a festa" pronto ad accogliere i propri ospiti danzerini per due serate al prezzo di una, attraverso il ritorno di A-Woman e Tutta Riccione.

"Tutta Riccione" torna per la prima volta in questa stagione: protagonisti un centinaio di attività – alberghi, bar, negozi, palestre e ristoranti – che per una sera si ritrovano al Peter Pan a cena e nel dopocena. Una serata che sottolineerà una volta di più il forte legame tra la comunità e le imprese locali, che da sempre contribuiscono a rendere Riccione una delle mete più apprezzate dai residenti e dai turisti italiani e stranieri. Grazie alla capacità di chi ogni giorno contribuisce in prima persona ad accrescere il valore di Riccione: giusto che per una volta una serata sia tutta per loro. Tutta Riccione usufruisce del Patrocinio del Comune di Riccione.

A Woman è uno dei format più collaudati del Peter Pan: una serata dedicata in tutto e per tutto alle donne, con la musica, con gli allestimenti, le scenografie e l’animazione. Durante il dinner-show musica di Fabrizio Minuz e Matteo Pietrelli, dopocena in console Sylvain Armand e Tanja Monies. Origini francesi, residente a Stoccolma, Sylvain Armand è un amico di vecchia data del Peter Pan, dove suona ad anni ed i cui set house sono sempre molto apprezzati. Spesso e volentieri è in console nei migliori club di Ibiza e della Costa Azzurra, così come tra i suoi remix spiccano quelli per David Guetta, Axwell /\ Ingrosso e Robin Schulz.