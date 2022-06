"Tutti all'Opera, contro il dolore cronico", spettacolo a sostegno della ricerca

Tutti all’Opera contro il dolore cronico! E’ il titolo del concerto che si terrà domenica 26 giugno alle 21.00 al Teatro all’Aperto Poggio Berni. Una splendida serata di musica finalizzata alla raccolta di fondi a sostegno della ricerca e la cura del dolore cronico promossa dalla Fondazione Isal. Parteciperanno il Coro Lirico Città di Rimini Amintore Galli, i Solisti dell’Accademia di Santarcangelo, l’Orchestra da Camera di Rimini OCR e l’Associazione Mozart Italia. Dirige il Maestro Stefano Pecci, Maestro del Coro Matteo Salvemini. Lo spettacolo avrà inizia alle 21.00 ma già dalle 19.00 saranno aperti gli stand gastronomici con proposte di piatti tipici della tradizione romagnola, in particolare di tagliatelle. Il costo del biglietto d’ingresso è di euro 10,00. L’evento è patrocinato dal Comune di Poggio Torriana e realizzato anche grazie alla collaborazione della Pro Loco Poggio Berni. Per prenotazioni: Roberto 335 8138685 – Sabrina 340 8915247 – Claudia 339 3079278

Fondazione ISAL nasce nel 1993 come Istituto di Formazione e Ricerca in Scienze Algologiche, con lo scopo di promuovere la formazione medica e la ricerca sul tema del dolore cronico. Dall’esperienza dell’Istituto ISAL nel 2007 nasce la Fondazione ISAL per sostenere la ricerca nell’ambito della terapia del dolore oltre che la comunicazione sociale. Dal 2009 ogni anno la Fondazione organizza e promuove l’appuntamento Cento città contro il dolore, una giornata che ha l’obiettivo della sensibilizzazione sociale e dell’informazione sul tema del dolore cronico.