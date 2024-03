L'Arena della Regina pronta ad ospitare Il Volo, per un'estate "Tutti per Uno"

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Orario non disponibile

Quando Dal 30/06/2024 al 30/06/2024 Orario non disponibile

Indirizzo non disponibile

Dopo l’annuncio di AD ASTRA (Epic Records/Sony Music Italy) - il nuovo progetto discografico, il gruppo musicale IL VOLO intraprenderanno nell'estate la propria "corsa" da Nord a Sud per raggiungere i propri "fedelissimi" e che condurrà gli artisti per "Tutti per uno - Capolavoro", sino all’Arena della Regina di Cattolica (30 giugno).

IL VOLO porterà sul palcoscenico i nuovi brani del primo disco di inediti AD ASTRA – un viaggio sonoro in 11 tracce dal sapore internazionale che arriva dopo la partecipazione al 74esimo Festival di Sanremo con Capolavoro -, i più grandi successi della tradizione musicale italiana e quelli del proprio repertorio, mostrando le molteplici sfaccettature dell’evoluzione artistica dei suoi singoli componenti.

Le prevendite per le nuove date di "Tutti per uno - Capolavoro" sono aperte, esclusivamente per il Fanclub, dalle ore 18:00 di mercoledì 13 marzo e a partire dalle 18:00 di giovedì 14 marzo, saranno disponibili su Ticketone.