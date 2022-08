Viserba, ultimo appuntamento con il cinema in piazza con “Tutto liscio”

Mercoledì 31 agosto alle ore 21:00, per l'ultimo appuntamento della rassegna di cinema all'aperto proposta dal Comitato turistico, in piazza Pascoli sarà proiettato “Tutto liscio", film uscito nel 2019 con la regia di Igor Maltagliati e interpretato da Maria Grazia Cucinotta, Piero Maggiò, Ivano Marescotti, Serena Grandi, Enrico Beruschi e Samuele Sbrighi.

Piero Maggiò, uno dei protagonisti, è anche il produttore della pellicola, che ha voluto fortemente per dare visibilità a quel mondo delle balere così tanto amato dagli appassionati del ballo liscio. Maggiò, oltre l'impegno nel settore dello spettacolo, gestisce un hotel a Viserba (per questo ama definirsi "alberg-attore") e per la serata in piazza ha invitato altri interpreti del film, che saranno presenti alla proiezione insieme a lui.

La storia racconta di Brando, impresario dell'orchestra di liscio ereditata dal padre, e di sua figlia Grazia, che vorrebbe entrare nell'orchestra. Da qui, complicazioni a non finire, che si dipanano nel mondo delle balere romagnole del terzo millennio.

Ingresso gratuito