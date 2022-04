Tutto pronto per il Cold Fest, il festival riminese per gli appassionati dell'underground

Il ponte di Pasqua sarà animato da Cold Fest, il festival riminese rivolto agli appassionati della scena musicale underground di ispirazione wave anni 80 e contemporanea. Nuovo appuntamento internazionale Cold Fest venerdì 15 Aprile a Rimini al Satellite MusiClub, con quattro live e otto djs. La line-up dei concerti presenta tre band italiane e una che direttamente da Berlino arriverà a Rimini in esclusiva per l’unica da italiana. Infatti 89s† & Petra Flurr è il progetto di Carlos GrabStein e Petra Flurr, caratterizzato da influenze di musica elettronica oscura con base a Berlino. Entrambi già noti nei principali festival europei della scena dark underground come Ombra Festival, Krake Festival, Wave Gotik Treffen, Burning Man, Waveteef, Gothic Pogo Festival. Venerdì si esibirà inoltre Chris Shape ovvero Cristian Camporesi, live performer e dj, dal 1990 assieme a Sensoria affiancato da dj Cirillo lascia un solco nella storia della techno della riviera romagnola e del Cocoricò. Nei 2000 prosegue realizzando centinaia di remix e produzioni musicali assieme a produttori di fama mondiale. Zug Zona Utopica Garantita rappresenta l’unione delle forze tra i versatili Frasco, Jules, Misha a cui si uniscono il carisma e la presenza di Danilo Fatur (ex Cccp). Con alcune convincenti performance live, un EP ed un album uscito nell’aprile del 2020 gli ZUG si propongono nel panorama musicale alternativo europeo ed italiano come portatori di una musica ed una estetica forte, diretta e radicale. Dissonics da Pesaro, è il nuovo progetto solista di Manu Magnini, già frontman di bands come Container 47, Disco Death e Versailles. Chitarra elettrica accostata al suono elettronico dei synth in una trama musicale dark e noise scaturito da un mix unico. Al termine dei concerti si ballerà nell’interezza del Satellite MusiClub, ovvero nei due differenti livelli dell'edificio, tra atmosfere dall'Aleph allo Slego, dal Velvet assieme alla partecipazione di 3 dj guest Carlos GrabStein (Miseria Records, Berlino), Paolo Chemnitz (Metamorphosis, Roma) Giuseppe Lo Bue (Atmosphere, Bologna) e con i residents djs del Cold Fest Gianluca Cecchini, Andrea Gowasabi, Miss Lucifer. In alternanza tra un cambio concerti la musica selezionata da Matteo Bosi, Luca D’Altri (Black Room Radio). La selezione passerà dagli 80’,90’ fino ai nostri giorni con New Wave, Post-punk, Dark, 80's, Synthwave, Synthpop, Obscure Electro. Cold fest è organizzato da Psychedelic Vampire, Moonlight Festival, Black Room Radio, Chris Shape, tutti uniti da un fil rouge di esperienza e conoscenza acquisite negli anni nel proporre on stage band nazionali e internazionali e dalla passione della ricerca musicale attraverso la radio. Con il sostegno di Musincanta. Ticket in prevendita €15 + diritti di prevendita su circuito TicketSMS. Alla cassa: €20 – Aperture porte e cassa: ore 21

Informazioni e aggiornamenti timeline concerti su evento Facebook https://www.facebook.com/events/1058769141648537 www.coldfest.it