Tutto pronto per l’inaugurazione del Museo T Mub

Il 19 giugno, alle ore 11, a Morciano di Romagna si svolgerà l'inaugurazione del Museo T Mub (Direttore Giuliano Cardellini e Direttrice Artistica Beatrice Buscaroli) con ingresso consentito solo su Invito e solo ai Membri della Fondazione, con prenotazione obbligatoria e confermata a fub@fondazioneumbertoboccioni.it. In quella occasione, saranno presenti tanti ospiti per ricordare e, soprattutto, rendere omaggio ad un grande artista, il morcianese Umberto Boccioni. La Fondazione sta organizzando il Tour Boccioni, con la titolare dell‘agenzia viaggi “La Galleria del Viaggiatore” di Morciano, Orietta Binotti e con la collaborazione della ex titolare dell‘agenzia di viaggio “Il Sogno nel Cassetto” Mayra Capelli, con lo scopo di far conoscere vita e opere di Boccioni nella sua Romagna. Il T Mub è stato Ideato e promosso da Giuliano Cardellini, che da oltre trent'anni ha proposto la sua istituzione pubblica nel luogo di nascita dei genitori, per ora ancora inagibile, il museo privato realizza il desiderio del futurista Filippo Tommaso Marinetti che, dagli anni '30, voleva creare una raccolta museale dedicata all'amico. Il museo, per il momento in una sede temporanea nell'attesa di trovare la sua sede definitiva nella casa natale dei genitori dell'artista, fa capo alla Fondazione Boccioni. Per aderire alla Fondazione e contribuire a far vivere il museo si può visitare la pagina facebook e il sito web www.fondazioneboccioni.org Il Museo T MUB si finanzia con contributi pubblici e privati, adesioni alla Fondazione e donazioni. A questo progetto, con direttore Giuliano Cardellini e con direttrice artistica Beatrice Buscaroli, stanno collaborando in qualità di membri del Comitato Operativo del museo anche Adamus Zuzanna di Cesena, Michela Barausse di Vicenza, Francesca Baboni di Reggio Emilia, Luca Rendina di Milano, Deborah Coron di Padova. Lo spazio temporaneo si propone di raccogliere e mostrare la documentazione relativa agli anni morcianesi e la famiglia boccioniana, anche grazie ad un concorso fotografico nazionale in via di definizione e una campagna di donazione libri e, nel contempo, di acquistare opere originali o riceverle in comodato d'uso promuovendo iniziative culturali periodiche volte a coinvolgere studiosi e artisti contemporanei. Per aderire alla Fondazione e contribuire a far vivere il museo si può visitare la pagina facebook e il sito web fondazioneboccioni.org. e si può effettuare un versamento al codice IBAN IT09S 02008 67850 000105802190.