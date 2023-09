Ultima data per Eco di Donna Evolution, si recupera il concerto di Eloisa Atti e Marco Bovi

Ultima data per Eco di Donna Evolution la rassegna a San Giuliano Mare di Rimini dedicata alla musica d’autrice e giunta alla sua quinta edizione grazie all'organizzazione di Caffè dell’Orto in collaborazione con Musica di Seta e Associazione Sarà, con il patrocinio dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, del Comune di Rimini e della Casa delle donne. La direzione artistica è della cantautrice Chiara Raggi, fondatrice e direttrice di Musica di Seta.

Giovedì 7 settembre alle ore 21 nel Giardino di B.I.M.B.Y (ex Hotel delle Nazioni) si recupera il concerto "Vestito d'azzurro" di Eloisa Atti e Marco Bovi Acoustic Duo. Quando nel 2006 Atti e Bovi si trovarono in studio a registrare per il primo progetto comune, lavoravano assieme già da qualche anno. Il progetto era il primo album omonimo della band "Sur" e la canzone era "Vestito d'azzurro". Dopo 20 anni abbondanti di collaborazione musicale, l'affiatato duo vuole festeggiare in particolare l'aspetto creativo del percorso condiviso, in termini di arrangiamenti originali, suono caratterizzante per la particolare combinazione degli strumenti e songwriting della cantante bolognese tra Emilia-Romagna e America.

Ingresso libero, è gradita la prenotazione allo 0541 29192.