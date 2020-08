Ultime repliche per "Le Mille e una notti in Valconca"

Ritornano e si concludono Le Mille e una notti in Valconca, venerdì 21 e domenica 23 Agosto, rispettivamente a Montecolombo e Mondaino. Il calendario di repliche, pensato da Città Teatro che, in collaborazione con i Comuni di Montescudo-Montecolombo, Mondaino, Gemmano, Saludecio, vuole offrire l’occasione per tornare a vivere il Teatro sotto le stelle nella bellezza dei borghi della Valconca.

Particolarità del progetto, oltre alla storia che si sviluppa di racconto in racconto, è infatti l’ambientazione nelle sontuose piazze dai panorami mozzafiato, che fanno da sfondo allo spettacolo dove la suggestione della musica e delle immagini si mescola con la capacità degli interpreti di fare sorridere e divertire.

Venerdì 21 agosto ore 21.15 appuntamento sulla Terrazza di Piazza Malatesta a Montecolombo (Prenotazioni dalle ore 10.00 alle ore 13.00 al nr 0541-864010), mentre domenica 23 agosto ore 21.15 ci si trova in Piazza Maggiore a Mondaino (Prenotazioni dal lun. al giov. dalle ore 10.00 alle ore 13.00 al nr 333-2665231). Tutti gli spettacoli sono a ingresso libero.