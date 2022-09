Ultimi appuntamenti e visite guidate per scoprire le bellezze della città

Ancora due weekend di settembre per poter ammirare la Galleria Paparoni, "perla" sotterranea della città di Cattolica, con i suoi corridoi e le sue stanze buie da esplorare con torce alla mano.

Nelle giornate di sabato 17, domenica 18, sabato 24 e domenica 25 settembre, infatti, sono previsti gli ultimi appuntamenti delle visite guidate lungo il centro storico cattolichino. Il ritrovo è fissato per le ore17:30 ed il punto di partenza per i tour, accompagnati da guide abilitate, è il Museo della Regina (via Pascoli, 23).

Nell'occasione di queste ultime quattro giornate di visite, l'Amministrazione Comunale di Cattolica fa presente, inoltre, che la via Pascoli, proprio nel tratto compreso tra via Libertà e via Cattaneo, verrà temporaneamente chiusa al traffico veicolare tra le ore 17:30 e le 19:00. Nelle intenzioni dell'Amministrazione, infatti, l'interdizione al passaggio delle vetture si "sposa" al meglio con lo svolgimento delle iniziative culturali del Museo. Questo consentirà ai partecipanti di fruire al meglio del centro storico e godere delle spiegazioni fornite dalle guide durante le visite. Una misura concordata ieri durante l'ultima seduta di Giunta Comunale e pienamente condivisa tra gli Assessori alla Polizia Municipale, Claudia Gabellini, ed alla Cultura, Federico Vaccarini.

Si ricorda, infine, che la prenotazione alle visite è obbligatoria.

Previsto un contributo di 5€, visita gratuita fino ai 14 anni.