Ultimi due appuntamenti per la rassegna Quisisound

Mercoledì 25 agosto, a partire dalle 21,30 appuntamento a Bellaria-Igea Marina per la serata conclusiva della rassegna Quisisound al Quisipizza and Burger di piazza Giacomo Matteotti 4 dove Ciri si esibirà affiancato dal maestro Antonio Patané, da quindici anni autore, arrangiatore e musicista nei più importanti spettacoli di Ciri (su tutti i tributi a Renato Zero e Lucio Dalla). Giovedì 26 agosto il Falò si accenderà nuovamente al Bistrot Cafè 285, in viale Dante 285 dove Ciri sarà affiancato dal maestro ravennate Massimo Sutera (numerose collaborazioni, anche internazionali, nei tour di Gianni Morandi, Lucio Dalla, Andrea Mingardi, Luca Carboni, gli Stadio e altri) al basso elettrico e alla chitarra. Falò è una serata pop contaminata dalle più diverse variazioni, influenze, contaminazioni che mutano a seconda degli artisti che si alternano di volta in volta sul palcoscenico, regalando la magia di uno spettacolo di fatto sempre diverso.