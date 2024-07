Ultimi giorni per la Biennale Disegno Rimini: tutte le proposte di visite guidate e incontri

Prezzo non disponibile

Ultimi giorni per chi vuole scoprire la Rimini vestita di carta in occasione della Biennale Disegno che, fino al 28 luglio, anima il centro storico (e non solo) grazie a dodici mostre nelle sedi istituzionali più quattordici negli spazi privati del circuito Open, incluso il Grand Hotel di Rimini.

E sono tante le proposte che questi ultimi giorni di esposizione offrono per scoprire le mille opere di questa quarta edizione: dalle visite guidate gratuite con i curatori delle mostre, alle conversazioni con gli artisti fino ai laboratori didattici sul disegno e alle visite organizzare dal Museo della città.

Il 19, 27, 28 luglio sono proposte tre visite guidate gratuite con i curatori: venerdì 19 luglio (ore 18) visita guidata alla mostra ‘I disegni dell’Océany. Le vie dei riti. L’Oceania sacra e misteriosa di Grégoire Louis Domeny de Rienzi’ a cura di Rosita Copioli (Biblioteca Gambalunga, Sale antiche); doppio appuntamento, sabato 27 luglio (ore 18) e domenica 28 luglio (ore 10.30) con la visita guidata alla mostra ‘Cinema e libertà. Manifesti cinematografici cubani dalla collezione Bardellotto’ a cura di Luigino Bardellotto (Palazzo del Fulgor).

Tutti i sabati fino al 27 luglio i Musei organizzano visite guidate alla scoperta delle mostre allestite nelle sale del Museo della Città (prenotazione obbligatoria su: www.ticketlandia.com/m/event/biennale-visiteguidate, orario: dalle 17.30 alle 19. Costo: 5 €)

Domenica 21 luglio ore 10.30 spazio al Laboratorio di tecniche espressive per tutte le età “Mappe immaginarie” a cura di Sonia Fabbrocino Belli, mentre due gli Incontri del Canevone in programma martedì 23 luglio (ore 18) La forza evocativa del segno, con Vanni Cuoghi e Giuliano Guatta, modera Andrea Losavio e mercoledì 24 luglio (ore 18) Disegnare il paesaggio: fra realtà, sogno e utopia, con Nicola Toffolini, Pierpaolo Curti, Pierluigi Pusole, modera Andrea Losavio al ristorante il Pescato del Canevone.