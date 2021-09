Il “Viaggio di Marwen” chiude il festival cinematografico a Montegridolfo

Giovedì 9 settembre alle 21 nella cornice di piazza Matteotti (Castello di Montegridolfo) si svolgerà il terzo e ultimo appuntamento della prima edizione del festival cinematografico “Dal paesaggio di Montegridolfo ai paesaggi del mondo”, l'iniziativa ospitata dal Comune di Montegridolfo sotto la direzione artistica del critico cinematografico Paolo Pagliarani. In scena il film “Viaggo a Marwen” di Robert Zemeckis.

Trama: Mark Hogancamp è vittima di un violento pestaggio da parte di cinque uomini che lo attaccarono dopo averlo sentito dire da ubriaco che gli piaceva indossare scarpe da donna. Sopravvissuto all'attacco, Mark soffre di un'amnesia che gli impedisce di ricordarsi della sua vita precedente al pestaggio. Per far fronte al trauma, Mark costruisce un villaggio per bambole in stile seconda guerra mondiale chiamato "Marwen", dove ricrea avventure, a volte basate sui fatti della sua vita.

Il Festival ha visto il paesaggio come filo conduttore di questa edizione. In scena sono state portate tre pellicole dove, al pari della sceneggiatura e degli attori, il paesaggio ha rivestito un ruolo da protagonista. Questa scelta è data dal voler leggere e apprezzare la scenografia architettonica dello castrum malatestiano, che è parte integrante dei valori riconosciuti dal Decreto di tutela paesaggistica del Castello di Montegridolfo. Pertanto, già il momento precedente la proiezione con l’ingresso dall’antica porta medioevale, è diventata una forma esperienziale di contatto visivo e percettivo del paesaggio. Tutte le proiezione sono a ingresso gratuito e si svolgono nel rispetto delle disposizioni anti-Covid19,. Si consiglia la prenotazione al recapito telefonico: 0541.855054.