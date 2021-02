Adolescenza, ultimo incontro della rassegna online "oltre lo schermo" con Rosy Nardone

Dopo il successo del primo incontro, che ha visto protagonista il dottor Matteo Lancini, l’iniziativa rivolta a genitori e figure di riferimento per preadolescenti e adolescenti si concluderà l'11 febbraio con l’approfondimento curato dalla professoressa Rosy Nardone. L'aapuntamento è con “Oltre lo schermo: come sostenere i ragazzi in un mondo sottosopra”, organizzata dalla Commissione Pari Opportunità di Misano Adriatico. L’incontro, dal titolo "Relazioni familiari al tempo del digitale: nuove sfide e opportunità educative”, si terrà sempre in diretta streaming sul canale YouTube del Comune di Misano Adriatico alle ore 20:45.

In questo periodo sospeso noi tutti, adulti e ragazzi, abbiamo trovato nella tecnologia un alleato importante. Il digitale, infatti, ci ha offerto una finestra sul mondo, ha fatto intravedere a tutti possibilità inaspettate di lavoro, studio, svago, socialità. La sfida educativa va proprio colta in questo nuovo spazio, di fronte al quale occorre superare ansie e demonizzazioni, per trovare un terreno comune di crescita. In questa direzione vanno gli studi estremamente innovativi della Nardone sul digitale, sulla tecnologia e sui videogiochi rivolti sia alle famiglie sia alle scuole. “Il primo incontro – commenta Manuela Casalboni, presidente della Commissione Pari Opportunità - è stato molto seguito e partecipato. Un segnale importante per la Commissione, significa infatti, essere riuscite a cogliere le problematiche e le difficoltà nelle quali si sono trovate molte famiglie. Nonostante la distanza del mezzo, infatti trovarsi e confrontarsi così apertamente sui più giovani ha fatto sentire tutti noi un po’ meno soli e isolati".