Un'emozionante alba sulla spiaggia con le note di Sarah Jane Morris

Un appuntamento imperdibile di respiro internazionale, un concerto unico con una delle voci più belle e avvolgenti della musica soul, jazz e R&B inglese, una fusione di voce e musica che accompagnerà il sorgere del sole domenica 9 agosto alle ore 5.30 alla Spiaggia 49 di Riccione per la rassegna Albe in controluce.

Sarah Jane Morris, cantante inglese e voce femminile soul fra le più potenti e affascinanti al mondo, porta a Riccione un repertorio di grande impatto emozionale in cui la sua incredibile estensione vocale si accompagnerà agli arrangiamenti e al groove della geniale chitarra di Tony Rémy.

La performance riccionese di Sarah Jane Morris prenderà avvio dall’interpretazione di alcune fra le più belle canzoni tratte dall’album Sweet little mystery. The songs of John Martyn, realizzato in collaborazione con il chitarrista Tony Rémy, un omaggio al genio e allo spirito ribelle del cantautore scozzese John Martyn, scomparso nel 2009 a soli sessant’anni. La collaborazione artistica della Morris e di Rémy ha rivisitato i brani di Martyn mantenendone l’originaria fragilità ipnotica nel rispetto e valorizzazione del suo genio artistico. Martyn era un cantante e chitarrista irrequieto, a tratti autodistruttivo, dalla voce unica, capace di composizioni audaci e di struggente dolcezza. Il progetto artistico di Sarah Jane Morris e Tony Rémy tende a preservare gli aspetti artistici più significativi del cantautore scozzese con lo scopo di celebrarne il genio musicale e avvicinarlo al grande pubblico. Il programma del concerto prevede anche la rivisitazione di alcuni dei brani più belli del panorama internazione, da Fragile di Sting a Imagine di John Lennon e Don’t leave me this way, interpretati in maniera unica e originale dall’incredibile potenza vocale, versatilità e autentica forza espressiva di Sarah Jane Morris.

Durante la sua trentennale carriera Sarah Jane Morris ha collaborato con numerosi artisti e gruppi internazioni, spaziando dal rock al soul, dall’African Blues al jazz, fra cui The Communards, Test Department, The Redskins, Annie Whitehead band e The Republic.

Tony Rémy è un chitarrista composito, versatile e preparatissimo, con un curriculum di altissimo livello che vanta collaborazioni importanti dagli Incognito a Herbie Hancock, dai Crusaders ai Pee Wee Ellis, da Sheena Easton agli Us3, dai Simply Red a Culture Club.

L’appuntamento di Riccione di Sarah Jane Morris è l’unica data italiana dell’artista inglese e rappresenta per il progetto Albe in controluce un’importante apertura al panorama internazionale della grande musica che dimostra la maturità di programmazione artistica della rassegna riccionese, ormai indiscutibile, sempre più apprezzata e amata dal pubblico.