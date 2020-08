Un emozionante "piano solo" al tramonto con Remo Anzovino

Giovedì 6 agosto, ore 19:00, in Piazza del Tramonto a Cattolica si tiene un tramonto davvero speciale con Remo Anzovino che si esibisce in un suggestivo concerto al calar del sole con il suo "piano solo".

C'è un momento, durante il tramonto, in cui la luce è come sospesa, quel momento diventa un istante magico dove tutto può succedere e la creazione trattiene il suo respiro. La #PinkWeek 2020 si tinge di una nota dolce e romantica a Cattolica e si apre nel migliore dei modi: musica e mare che si fondono nello scenario assolutamente suggestivo della piazza del Tramonto.

Il compositore e pianista Remo Anzovino, nato a Pordenone nel 1976, avvocato penalista, Remo Anzovino è, ad oggi, uno dei massimi esponenti della musica strumentale italiana.

Dopo il successo dell'ultimo album di inediti Nocturne (registrato tra Tokyo, Londra, Parigi e New York e pubblicato da Sony Classical) ha ricevuto nel 2019 il Nastro D'Argento "Menzione speciale musiche nell'Arte", per le colonne sonore originali dei film "Hitler contro Picasso e gli altri", "Van Gogh tra il grano e il cielo" e "Le Ninfee di Monet" – per la serie di grande successo "La Grande Arte al Cinema" di Nexo Digital.