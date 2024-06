Un'estate sotto la Piramide, con le stelle della musica elettronica internazionale

Dopo il successo di Music On, il format di Marco Carola che è tornato in Italia per la prima volta dopo oltre 10 anni e ha inaugurato il nuovo palco Horizon, adiacente alla Piramide e l’inaugurazione di MUDI Museo Discoteca, il primo museo di arte contemporanea dentro un club che ha accolto oltre 2000 visitatori nella sua serata di apertura, il Cocoricò di Riccione cala i suoi assi per la stagione estiva, con i nomi più prestigiosi dell’elettronica globale.

Il sabato, alla consolle del Cocoricò, si alterneranno nomi come quello della dj e producer di Anversa Amelie Lens, indiscussa regina della techno, Mattia Trani, tra i nomi più talentuosi del panorama italiano; il ritorno di Memorabilia, la storica serata del Cocoricò con Cirillo e Il Principe Maurice; il set dell’eclettico Clonee; il party dell’iconica 44 Label; la techno della stella partenopea Deborah De Luca; una nuova imperdibile edizione del festival Galactica (dislocata tra la Rimini Beach Arena e il Cocoricò) con icone come Nina Kraviz, Indira Paganotto, I Hate Models, Luca Agnelli, V111, 999999999 e molti altri; e ancora, le serate con Joseph Capriati, Chris Stussy, Ricardo Villalobos, Enrico Sangiuliano, Ilario Alicante, la serata di Loco Dice e molti altri set per un’estate da ballare senza sosta.

Dal 1989 il club della riviera romagnola prosegue il suo percorso di ricerca e sperimentazione, senza dimenticare e onorare l’importante passato della cultura clubbing. Un luogo dove cultura, musica, rispetto e inclusione hanno sempre trovato e troveranno spazio ed espressione, simbolo della musica elettronica mondiale. Il nuovo Cocoricò, interamente rinnovato sia negli spazi interni che esterni, richiama il suo luminoso passato nella sua iconografica estetica e nelle scelte intraprese dalla direzione artistica.

Un club promotore di una scena sempre più in fermento e importante nella storia musicale e della cultura pop italiana, in grado di aggregare gli appassionati e gli artisti più prestigiosi e interessanti del panorama attraverso i valori che da sempre l'hanno contraddistinto. Il Cocoricò è un luogo diventato il riferimento in Italia della scena elettronica e della cultura clubbing, mantenendo un equilibrio tra passato, presente e futuro. A maggio 2024 ha inaugurato MUDI Museo Discoteca, il primo museo di arte contemporanea all’interno di un club che ospita una collezione di opere di artisti italiani. Alcune opere esposte saranno presto disponibili per l'acquisto: i proventi saranno utilizzati per commissionare nuove opere, assicurando così un rinnovo costante e mantenendo il museo sempre attuale e vibrante.

Il programma completo:

Sabato 29 giugno

Piramide

AMELIE LENS , MATTIA TRANI, RAVEN

T-room FARRAGO, LOKIER

Titilla tINI , MICHELE PREDA B2B GERMANO VENTURA

Sabato 6 luglio - Memorabilia

Piramide: MARC ACARDIPANE aka PCP, CIRILLO, SACCOMAN, RICCI JR, PRINCIPE MAURICE

T - Room: RICKY LE ROY, MARIO PIU', FRANCESCO ZAPPALA', JOY KITIKONTI, MASSIMO LOGLI, MC LUCA PECHINO

Titilla: RALF, CLAUDIO DI ROCCO, FEDERICA BABY DOLL,

Sabato 13 luglio

Piramide: CLOONEE, LEON , SANTE SANSONE

T - Room: REBEKAH , VALENTINØ

Titilla: GIAMMARCO ORSINI , ORIANA, DJ CREAM

Sabato 20 luglio - 44 Label

Piramide KLANGKUENSTLER B2B KOBOSIL, Somewhen , Aiden

T-room RUIZ OSC1, V111

Titilla LIL LOUIS 50 TOUR, IDRISS D B2B FABRIZIO MAURIZI, DI FRANCESCO

Sabato 27 luglio

Piramide: DEBORAH DE LUCA, CIRILLO

T - Room: GABBER ELEGANZA, BLUE TAIPAN LIVE, ARSENO

Titilla: RHADOO, GNMR, CREAM b2b UMBERTO

Sabato 3 agosto - Galactica

Galactica presso Rimini Beach Arena - DAY TIME

NINA KRAVIZ, INDIRA PAGANOTTO , I HATE MODELS , MATTIA TRANI

Galactica presso Cocoricò

Piramide: LUCA AGNELLI , 999999999 , CHARLIE SPARKS , LEE ANN ROBERTS , V111

T - Room: GIANNI DI BERNARDO, RBX, ANKKH Titilla QUEST b2b CRISTIAN AB, MARCOLINO

Sabato 10 agosto

Piramide: NICO MORENO , ØTTA , V111

T - Room: METARAPH , ANKKH

Titilla: ALEX NERI , CABANNE , BRASI

Mercoledì 14 agosto

Piramide: JOSEPH CAPRIATI , CHRIS STUSSY , SKIZZO

T - Room: SHLØMO , KYMERA

Titilla TRAUMER , GERMANO VENTURA , DI FRANCESCO

Giovedì 15 agosto

Piramide: RICARDO VILLALOBOS, O.BEE b2b TOMAS STATION, SEAN AFFUL

T - Room: BLK., CALAVERA

Titilla MOODYMANN, PASTABOYS 30, CREAM

Sabato 17 agosto

Piramide ENRICO SANGIULIANO , LILLY PALMER , IDRISS D

T-room NIKOLINA , DAISY , HOXAN

Titilla FRANCESCO DEL GARDA RARESH , COLE

Sabato 24 agosto

Piramide: ILARIO ALICANTE, wAFF, VLTRA

T - Room: BAD BOOMBOX , MISCHLUFT

Titilla: SONJA MOONEAR , IVAN IACOBUCCI , STELLA FIORE

Sabato 31 agosto