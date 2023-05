Un'estate all'insegna di colpi di prosa e rime LGBTQIA+

Il collettivo ViviDiversi in collaborazione con "Arcigay Alan Tourin" Rimini, alla luce del successo e riscontro positivo dello scorso anno, organizza per l'estate tre incontri di Poetry Slam a tema LGBTQ+ presso La Community 27 (Lungomare Claudio Tintori, 32/A).

I Poetry Slam, sono spettacoli di poesia orale in forma di competizioni: delle sfide tra performer che interpretano i propri versi. Le regole prevedono: tre minuti a testa, solo pezzi propri, utilizzando solo corpo e voce (niente accompagnamento musicale, trucco, costumi e oggetti di scena), in queste particolari occasioni, verrà richiesto ai performer di declinare a loro piacimento il tema dei diritti, rivendicazioni e identità Queer, per parlare ad alta voce di un argomento ancora troppo spesso messo in ombra e tabù.

Le "serate di sfida", avranno luogo rispettivamente nelle giornate di giovedì 15 giugno, 13 luglio e 3 agosto. Il pubblico verrà coinvolto nell’ eleggere il vincitore delle serate in forma di giuria composta da cinque persone estratte casualmente tra gli spettatori.

Le candidature per partecipare come performer in gara, sono libere e aperte e possibili attraverso le pagine social del collettivo ViviDiversi.

I Queer Slam saranno presentati dal Maestro di Cerimonia (EmCee) Lorenzo Mura.