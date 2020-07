Ritorna "Un'estate da Regina”, giochi e laboratori al museo per i bambini

Ritorna anche quest'anno l'immancabile appuntamento con “Un'Estate da Regina” per sperimentare insieme nuovi giochi e laboratori serali dedicati a bambini e ragazzi. Dal 30 luglio al 27 agosto, il giovedì sera alle ore 21,00, ci inconteremo nel giardino del Museo della Regina per divertirci con la storia e l'archeologia della città, nel rispetto delle norme di sicurezza previste dall'emergenza Covid-19. Durante ogni incontro, nel corso di quattro appuntamenti, ci troveremo alle prese con un vero “giallo antico” - cosa avete capito? non il pregiato marmo di colore giallo utilizzato dai romani, ma un mistero archeologico tutto da svelare a partire dagli indizi sedimentati nella storia sotterranea di Cattolica. Un curioso, quanto macabro, ritrovamento ci condurrà nel cuore di un villaggio dell'Età del Bronzo risalente a quasi 4000 anni fa! Dalla preistoria, poi, proseguiremo, insieme a militari, mercanti, viandanti e a un'insospettabile 'domina', in un viaggio denso di insidie e pericoli lungo l'antico tracciato della Via Flaminia. Ci addentreremo fra le luci e le ombre delle locande sorte a margine della strada consolare durante l'Età Romana per offrire ospitalità e un pasto caldo ai viaggiatori, fino a giungere alle porte della Rocca medievale, dove ci troveremo coinvolti in tradimenti e intrighi da districare. Insieme alle archeologhe Cristina Giovagnetti, Monia Morri ed Erika Valli, partiremo in un viaggio a ritroso nei labirinti del tempo. Siete pronti a trasformarvi in piccoli archeo-detective?

Programma

- 30 luglio, Faccia di bronzo - lapecora dov'è?

- 6 agosto, sopsetti lungo la Flaminia

- 20 agosto Luci e ombre nella locanda

- 27 agosto, Roccomara

I laboratori ed i giochi sono per bambini di età di 6 anni. Il costo per bambino è di 2,50 euro. Numero limitato, prenotazione obbligatoria. Per informazioni e prenotazioni: Museo della Regina Via Pascoli, 23 Tel. 0541 / 966577 (lunedì, martedì, mercoledì, venerdì 8.30-14.30 giovedì, venerdì, sabato e domenica 17,30-23.00)