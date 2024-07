L'estate della Regina è in viaggio, tra i faraoni e le piramidi dell’antico Egitto

Pronti a sfidare il dio del caos per proteggere Ra nel suo pericoloso viaggio nel mondo dell’Aldilà? Nuovo appuntamento con la storia al Museo della Regina che nella serata di giovedì 4 luglio (ore 21:00), ritorna con la rassegna “Un’Estate da Regina” 2024 con il primo del ciclo di laboratori dal titolo “Kemet. Viaggio nell’antico Egitto”.

Nella serata di giovedì 4 luglio si comincia con la “Sfida del serpente” che vi porterà alla scoperta del “Mehen”, uno dei giochi da tavolo più antichi al mondo, databile addirittura a prima del 3100 a.C. Mehen significa letteralmente “colui che è arrotolato” e fa riferimento sia alla forma a spirale del gioco, sia ad un'antica divinità raffigurata in forma di serpente che si arrotola a spirale.

Gli altri tre appuntamenti in programma saranno (con inizio alle ore 21:00), giovedì 11 luglio su “I misteri dello scriba” per tentare di decodificare la scrittura geroglifica, giovedì 18 luglio con “Divinità in maschera” si conosceranno tra le più importanti divinità egizie attraverso una colorata parata in maschera e, ultimo incontro, giovedì 25 luglio con “Enigma delle piramidi” durante il quale, insieme alla compagnia teatrale “Musedì”, si proverà a risolvere un misterioso enigma tra presente e passato.

Giovedì 4 luglio (ore 21:00)

La Sfida del serpente

a cura di Elisa Marzi e Sara Sertori



I Segreti dello Scriba

a cura di Elisa Marzi e Sara Sertori



Divinità in maschera

a cura di Elisa Marzi e Sara Sertori



Enigma delle Piramidi

Spettacolo a cura della Compagnia Teatrale MUSEDÌ

Età dei laboratori: a partire da 5 anni

Costo: 3€ per bambino/a

Numero di posti limitato, prenotazione obbligatoria