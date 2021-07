Ritorna un’"Estate da Regina" nuovi giochi e laboratori serali dedicati a bambini e ragazzi

Dal 15 luglio al 26 agosto, il giovedì sera alle ore 21:00, nel giardino del Museo della Regina si svolgerà l’iniziativa un’”estate da Regina”. Si tratta di giochi e laboratori per bambini dai 6 anno in su, per divertirsi con la storia, nel rispetto delle norme di sicurezza previste dall'emergenza Covid-19.

Sullo sfondo delle celebrazioni per i 750 anni della fondazione del borgo medievale di Cattolica, affronteremo un viaggio nell' "età di mezzo". Sei incontri che iniziano con la scoperta di quei saperi e di quelle azioni quotidiane che accompagnavano il gesto del girare : il girare su se stessi in un girotondo d'altri tempi, il soffio del vento che fa girare una girandola, il mescolare, secondo le corrette proporzioni, i pigmenti naturali per ottenere i colori per dipingere, lo srotolare e il tirare i fili del baco da seta per poi cimentarsi nelle tecniche di tessitura, il vortice delle mani che si agitano nelle danze. Inoltre, ci spingeremo fino ai gironi danteschi per incontrare, e costruire insieme, i mostri mitici che abitavano l'immaginario antico e medievale. In questo giro a 360° attorno al Medioevo, non poteva mancare un appuntamento per ragazzi e adulti dedicato al tema della bellezza, con una serata che unisce una parte teorica con una di tipo laboratoriale per conoscere i segreti e le giuste proporzioni così essenziali nella cosmesi.

Programma: 15 luglio: mettiti in gioco; 22 luglio: dipingiamo con la natura: tavole picte e pigmenti; 29 luglio il bello del medioevo: alchimie e segreti di bellezza ;5 agosto: la via del baco da seta; 19 agosto: mostri e altre diavolerie 26 agosto e a carolar cominciarono: danze e musiche ai tempi di Dante e Boccaccio. Laboratori a cura di: Associazione Castellane e Cavalieri, Manuela Biancospini, Diego Ciandrini, Celesterosa Associazione Culturale, Monia Morri, Enrica Sabatini, Monica Ugoccioni.

Costo: 2,50 € per bambino. Numero limitato, prenotazione obbligatoria.