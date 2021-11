“Un Felliniano nel mondo” apre Amarcort Film Festival

Amarcort Film Festival, che torna dal 23 al 28 novembre a Rimini, aprirà le danze il 17 novembre con un'anteprima dedicata al Premio “Un Felliniano nel Mondo”.Quest'anno saranno due i personaggi a cui sarà conferito l’importante riconoscimento destinato a figure legate a Fellini da rapporti professionali, di amicizia e di collaborazione: Ferruccio Castronuovo ed Ermanno Cavazzoni.

Mercoledì 17 novembre alle 20.30 al Cinema Fulgor la prima consegna del premio “Un Felliniano nel mondo” sarà conferita a Ferruccio Castronuovo. Nato a Bari nel 1940 Castronuovo ha collaborato con Federico Fellini per 10 anni girando i film come Casanova, La città delle Donne, E la nave va e Ginger e Fred.

La serata del 17 novembre si aprirà con una breve introduzione musicale a cura di Rimini Classica con il Quartetto EoS. Quartetto che sarà in concerto Venerdì 26 novembre al Teatro degli Atti con in programma una serie di colonne sonore da film. Seguiranno i saluti di Mattia Morolli, assessore del Comune di Rimini e di Simona Meriggi, direttrice di Amarcort Film Festival. Sarà poi proiettato il documentario “Fellinopolis”, realizzato grazie a degli special realizzati dal regista Ferruccio Castronuovo, nel dietro le quinte di alcuni dei capolavori di Fellini, “La città delle donne, E la nave va e Ginger & Fred”, risalenti al decennio ’76 - ’86. L'intento del lavoro, diretto dalla regista Silvia Giulietti, che sarà presente in sala, è di scoprire un Fellini insolito, quello lontano dai riflettori. L'altro premio “Un Felliniano nel Mondo” sarà invece consegnato venerdì 26 novembre a Ermanno Cavazzoni. Lo scrittore firmò con Fellini soggetto e sceneggiatura del film "La voce della luna" del 1990. La serata del 17 novembre è a ingresso libero (Green Pass obbligatorio)