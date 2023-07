Un fine luglio a tutta dance per la Villa delle Rose in attesa del grande evento di Ferragosto

Sempre più intensa la programmazione della Villa delle Rose di Misano Adriatico, da oggi a fine agosto aperta quasi tutte le sere con una serie di serate ed ospiti pronti a ribadire lo status della Villa di locale estivo per antonomasia. Procediamo come sempre in ordine cronologico.



Sabato 29 luglio 2023: Club Couture con Sven Väth, Maurizio Schmitz, Tanja Monies. Sven Väth è un riferimento imprescindibile quando si parla di musica, non soltanto elettronica. Dj dal 1981, parte fondamentale del progetto OFF negli anni ottanta e poi inarrestabile con i suoi party e le sue release Cocoon, lo scorso febbraio Sven Väth ha firmato la sua nuova compilation “What I Used To Play”, più che un best of, un autentico best ever, 26 tracce selezionate da uno dei più grandi dj di sempre.



Domenica 30 luglio 2023: Vida Loca. Le domeniche della Villa vedono sempre protagonista la serata Vida Loca, con i suoi ritmi urban che sconfinano nel pop, la sua animazione e tantissime sorprese.



Lunedì 31 luglio 2023: Ludwig. Nato a Roma nel 1992 e da sempre appassionato di musica elettronica, Ludwig ha iniziato da subito a farsi notare nei festival di riferimento e con le sue produzioni. Insieme a Gli Autogol, Arisa e Dj Matrix ha realizzato il brano “Coro Azzurro” che ha accompagnato il cammino della nazionale italiana di calcio agli Europei 2020. Il suo ultimo singolo si intitola "La stessa cosa”, assai probabile tormentone estivo.



Martedì 1° agosto 2023: Vita con Shermanology e Memoryman aka Uovo. L’agosto della Villa delle Rose inizia con il nuovo appuntamento con la one-night Vita, realizzata in collaborazione con il Cocoricò di Riccione. Gli olandesi Andy and Dorothy Sherman aka Shermanology si palesano alla Villa delle Rose forti della loro freschissima collaborazione con Fatboy Slim per il remix di “Star 69”, dopo essere appena usciti con il loro singolo ‘Sometimes’ per Defected, l’etichetta discografica house per antonomasia. In console in party e festival di riferimento quali elrow e Kappa FuturFestival, gli Shermanolosy sono i primi ospiti speciali ad agosto di Vita. Black Child e Silvie Loto (martedì 8) e Dj Ralf (martedì 22) i prossimi guest.



E sempre a proposito di guest, ad agosto alla Villa si succedono tra gli altri Gordo, Il Pagante, Silvie Loto, Gué Pequeno, Ilario Alicante, James Hype, Marco Carola, Bob Sinclar, Bedouin, Dj Ralf, Sylvain Armand e Jessica Branka.