Un fine settimana all'insegna della solidarietà con TeamBòta Rimini, tra raccolta beni, corsa di beneficenza e concerti

Tra raccolta di beni di prima necessità, interventi di pulizia e volontariato sui luoghi colpiti e la 100km di corsa di beneficenza “Running For Romagna”.

Il cuore dei riminesi e del territorio romagnolo è grande. Anche davanti ad una tragedia come quella che ha colpito la Romagna e le comunità delle province di Forlì, Cesena, Ravenna, Imola. Per questo il TeamBòta non si ferma, per unire le forze di Rimini e portare un aiuto a chi ha perso tutto. Lo fa attraverso varie attività nel fine settimana, tutte con un solo obiettivo, dare una mano dove c’è bisogno. Ecco l’elenco delle attività dell’associazione previste per i prossimi giorni:

Raccolta Solidale: sabato 27 maggio dalle ore 08:30 alle ore 16:00 presso la sede in via XX Settembre, 20 si terrà la tradizionale raccolta solidale di beni e di materiali da inviare nelle zone più colpite dalle alluvioni. Nei giorni scorsi sono partiti venti mezzi colmi di beni di prima necessità raccolti nel primo weekend di attività. Solarolo, Sant'Agata sul Santerno, Massa Lombarda, Faenza e Forlì hanno ricevuto il supporto dei tanti riminesi che hanno portato generi alimentari, materiale di pulizia delle strade, medicazioni e medicinali per fare fronte all’emergenza. Questo fine settimana quindi si replica, perché la necessità di sostegno è costante.

Intervento sul Campo?: in parallelo, sabato 27 e domenica 28 maggio partiranno più volontari possibili verso i territori alluvionati, direttamente per dare una mano nelle zone più critiche. L’elenco delle città da raggiungere è in continua evoluzione, e la destinazione sarà definita in base alle problematiche più consistenti a ridosso del fine settimana. L’appuntamento è alleore 09:00 nel parcheggio di via Bramante di Rimini (vicino a Terra&Sole). E' necessario presentarsi attrezzati e automuniti. Più persone ci saranno, più il contributo sarà rilevante per chi ha perso tutto.

Running for Romagna: 100km di corsa attraverso la Romagna colpita da questa enorme tragedia. L’obiettivo è uno solo, raccogliere più donazioni possibili da destinare in beneficenza alle organizzazioni che stanno operando nelle zone alluvionate. A fianco di Enrico Gori, ideatore della corsa di solidarietà, abbiamo aperto una raccolta fondi dedicata all’emergenza. Uniamo tutte le persone che amano lo sport e la loro terra, ma anche chi vuol percorrere qualche chilometro in libertà. Per portare sorrisi, speranza e divulgare questo messaggio di vicinanza. Sabato 27 maggio il ritrovo è alle ore 9:30 all’Arco d’Augusto di Rimini. Partenza alle ore 10. Si attraversano Verucchio, Torriana, Sogliano, Borghi, Longiano, Gambettola, Sant’Angelo, Sala, Cesenatico, Bellaria e si arriva in Piazza Cavour a Rimini. Non serve percorrere i 100km, lo spirito è la solidarietà. Si può prendere parte a RUNNING FOR ROMAGNA anche solo per qualche km, a piedi, in bici, di corsa, perché c’è bisogno del cuore e della passione di tutti. Doniamo, partecipiamo. Per la Romagna, per la nostra terra che anche questa volta la sfangherà.