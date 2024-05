Un fine settimana con tanti sportivi a Riccione. La serra nel Giardino sul mare diventa un “Flower Farm Market”

Chiuso il ponte del primo maggio, Riccione si appresta a vivere il prossimo weekend che traghetterà la città nel clou del mese del Giro d’Italia, in arrivo a Riccione tra due settimane, il 17 maggio. Dopo le iniziative del 25 aprile, Riccione ha concluso ieri le celebrazioni nazionali con la Festa dei lavoratori a cui la città ha dedicato un momento di riflessione e confronto. Ieri pomeriggio al Palazzo del turismo si è svolto il dibattito di approfondimento sulle incognite che investono oggi il mondo del lavoro con l’assessore regionale al Lavoro, Vincenzo Colla, in dialogo con lo scrittore e giornalista Oliviero La Stella.

All’incontro hanno preso parte anche la sindaca di Riccione Daniela Angelini, la vicesindaca Sandra Villa e l’assessore Christian Andruccioli, oltre alla consigliera regionale Nadia Rossi. L’atteso appuntamento con il concerto dei Modena City Ramblers, in programma nel pomeriggio di ieri sul palco del piazzale Ceccarini, è stato annullato a causa delle avverse condizioni meteo. Il concerto sarà riprogrammato per sabato 1 giugno in piazzale Roma, sempre a ingresso gratuito.

Amore (mal)educato della compagnia “Il tassello mancante” alla Granturismo

Il primo weekend di maggio si apre venerdì 3 con il teatro della compagnia “Il tassello mancante”. Alla Granturismo (piazzale Ceccarini, 11), alle ore 21, l’associazione culturale riccionese porterà in scena lo spettacolo teatrale “Amori (mal)educati” sul tema dell’affettività nel contesto contemporaneo. L’iniziativa è a ingresso libero su prenotazione (via Whatsapp al numero 377 3836973).

A Villa Mussolini la mostra dedicata a Vivian Maier e nella serra del giardino il flower market a km0

Sabato 4 e domenica 5 maggio, dalle ore 10 alle 18, la serra nel Giardino sul mare di Villa Mussolini si trasformerà, per l’ultimo fine settimana di attività, in un “Flower Farm Market” in cui le protagoniste indiscusse saranno le tantissime varietà di peonie. Questi splendidi fiori scenografici, dai colori vivaci e dal profumo dolce e delicato, provengono dalla coltivazione di una flower farm a Km 0. Nella giornata di sabato 4 maggio sarà possibile prenotare e ritirare il proprio mazzo di fiori direttamente all’interno dell’officina creativa della serra.

All’interno delle sale della villa, prosegue la mostra “Vivian Maier. Il ritratto e il suo doppio”, dedicata alla grande fotografa americana del ‘900. La mostra resta aperta dal martedì al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19; sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 20. (ingresso a pagamento).

La lettura animata “La ginnastica degli animali” in compagnia di Cuore 21

Sabato 4 maggio la Biblioteca comunale (viale Lazio, 10) dedicherà ai più piccoli la lettura animata “La ginnastica degli animali”, a cura della Cooperativa Cuore 21. Durante l’iniziativa saranno proposti ai bambini anche giochi e momenti interattivi volti a promuovere l’inclusività, la socializzazione, lo scambio e le relazioni. Dalle ore 15,30 l’incontro è rivolto ai bambini di età compresa tra i 6 e i 10 anni, dalle ore 17 ai bambini tra i 3 e i 5 anni.

L’iniziativa fa parte della rassegna “Storie tra le nuvole” a cura della Biblioteca comunale, il ciclo di letture per bambini in compagnia delle lettrici volontarie, inserita nella campagna nazionale di promozione della lettura “Il Maggio dei Libri”. L’ingresso è libero; i posti disponibili sono limitati ed è richiesta la prenotazione: tel. 0541 600504.

Il grande sport con i 3.200 Under 14 del Gran Premio Trofeo Renzo Nostini di Schema

Per il grande sport, protagonista della primavera di Riccione, la città ospita fino all’8 maggio gli oltre 3.200 giovani atleti Under 14 del 60esimo Gran Premio Giovanissimi Trofeo Renzo Nostini di scherma, un record di partecipazione per lo storico evento sportivo che mette in palio 24 titoli nazionali di categoria. Le gare si svolgono al Playhall, al pattinodromo e al bocciodromo di viale Carpi. Fino al 4 maggio protagonisti indiscussi in pedana saranno gli atleti del fioretto e della sciabola mentre da domenica 5, quando a Riccione si terrà anche la “Festa della Scherma Paralimpica Under 14”, spazio alla spada con due prove giornaliere fino all’8 maggio. La kermesse continuerà fino al 13 maggio con il secondo Campionato Nazionale Gold cadetti e giovani di scherma che vedrà impegnati circa 700 atleti di età compresa tra i 15 e i 20 anni.



Il torneo internazionale di hockey subacqueo con 400 atleti in arrivo da tutta Europa

Saranno in 400 e arriveranno da tutta Europa per la 22esima edizione del torneo internazionale di hockey subacqueo, in programma allo Stadio del nuoto il 4 e 5 maggio. Alla manifestazione sportiva, a cura dell’associazione Subacquea Gian Neri di Riccione, parteciperanno 33 squadre maschili e femminili che in apnea cercheranno di mandare in rete un disco di metallo rivestito di plastica di circa un chilo e trecento grammi.