Un incontro sulle sfumature "minacciose" delle famiglie arcobaleno, tra aggressioni e discriminazioni

Nel fine settimana della città di Rimini, a partire da mercoledì 2 agosto e fino a domenica 6 agosto torna il Summer Pride Week, la manifestazione che pone l’attenzione sui diritti e le libertà della comunità LGBTQIA+, attraverso la quale "porre l'accento" sull’orgoglio, sulla fierezza e sulla bellezza di essere sè stessi, celebrando la diversità sessuale. Il Pride rimarca la normalità dell’amore senza schemi predefiniti opponendosi a qualsiasi tipo di violenza e stigma sociale nei confronti delle persone gay, lesbiche, transgendr e bisessuali.

La manifestazione porta con sè in città tante occasioni di incontro, spettaacoli, divertimento e la tradizionale parata che "sfilerà" sul lungomare della città nella giornata di domenica 6 agosto.

Nella serata di venerdì 4 agosto (ore 19:00), presso La Community 27 si terrà l'incontro dal titolo “We are family: vita quotidiana delle minacce alla civiltà”, con “Papà per Scelta” (Carlo e Christian), “Due mamme tre figli” (Giada e Serena)

e AGEDO Rimini-Cesena (Associazione genitori e amici di persone LGBT+).

L’incontro più significativo della Pride Week è quello con le famiglie arcobaleno di due famose coppie di influencer locali, i “Papà per scelta” Carlo e Christian, e “due mamme tre figli” Giada e Serena. L’incontro si concentrerà sulla vita quotidiana di quelle famiglie arcobaleno che vengono oggi rappresentate come una “minaccia per la civiltà” e che vengono prese di mira in ogni possibile circostanza, recentemente addirittura con una legge che criminalizza il loro percorso di vita anche quando avvenuto all’estero. Non dimentichiamo varie procure e prefetture che annullando atti e trascrizioni perseguitano queste famiglie e i loro bambini e bambine con una pervicacia degna di Erode. L’incontro sarà focalizzato sulla loro vita quotidiana, sul confronto della vita ordinaria di queste due famiglie per cercare di scoprire in cosa consista la loro minacciosità per la civiltà. Accompagnerà questa prospettiva sulle famiglie Mara Bruschi, presidente di Agedo Rimini-Cesena, (Agedo è l’associazione genitori e amici di omosessuali) che racconterà la sua esperienza in modo da offrire un quadro completo dei rapporti familiari e comprendere differenze e similitudini.