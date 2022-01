Un mare di favole: Pippi Calzelunghe va in scena al Teatro Astra

Nell’ambito della rassegna ‘Un mare di favole’, domenica 23 gennaio, ore 16:30, al Cinema Teatro Astra a Misano Adriatico, la Compagnia Teatro del Drago porterà in scena ‘Trecce rosse – La storia di Pippi Calzelunghe’. Lo spettacolo, rivolto ai bambini e alle loro famiglie, è dedicato ad uno dei personaggi più amati della letteratura internazionale, che viene raccontata attraverso alcune delle sue incredibili storie piene di emozioni e sentimenti. In scena un'attrice, burattini, pupazzi e sagome di ombre e due bambini scelti fra il pubblico che avranno l'opportunità di essere spettatori privilegiati. L’ingresso è gratuito per i bambini sotto i 3 anni; dai 3 ai 14 anni il prezzo del biglietto è di 5 euro, mentre per gli adulti è di 7 euro. Dai 12 anni in su per l’accesso al teatro è richiesto il Super Green Pass. È possibile acquistare i biglietti in prevendita (www.liveticket.it/astramisano). Per informazioni e prenotazioni: tel. 320 5769769.