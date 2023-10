Un omaggio ad Alda Merini per l'inaugurazione della stagione del teatro Astra di Bellaria

Si alza il sipario sulla Classica stagione, titolo del cartellone teatrale 2023-24 del Teatro Astra di Bellaria Igea Marina. Sabato 7 ottobre alle ore 21.00 è in programma lo spettacolo Canto degli esclusi. Concertato a due per Alda Merini. Un emozionante omaggio alla poetessa dei navigli.

Sul palco due attori ed interpreti straordinari: Alessio Boni - volto noto al grande pubblico per le sue interpretazioni cinematografiche e televisive oltre che teatrali – e Marcello Prayer, attore teatrale e cinematografico, regista e insegnante del “Metodo Mimico” di Orazio Costa. Insieme indagano con sensibilità e intelligenza interpretativa, fra deliri, nenie, canzoni, disvelamenti e apparizioni, tra consapevolezze amare e istintive felicità, lo spazio mentale della poetessa Alda Merini.

Artigiani della parola, Boni e Prayer costruiscono una partitura ritmica a due voci che si fondono in una sola, offrendo nuovo risalto a parole di grande intensità emotiva. Un piano e un forte, modulato dalla dinamica delle voci, come in un concerto, come nello scorrere della vita perché è la vita che palpita nella poesia della Merini. Una lettura teatrale intessuta su un tacito senso del ritmo e sull'ironia, dove la sofferenza, profonda e terribile, autentica, vissuta sulla pelle, tocca il cuore di ogni tipo di pubblico.

"Dopo Pavese e Pasolini, abbiamo scelto di continuare il gioco della Poesia nella nudità scenica con Alda Merini, dove le nostre voci si alternano e s’intrecciano (come sempre) per diventarne una, a cadenzare la ritmicità del suo verso di forte intensità emotiva nel grumo di contraddizioni che l’hanno abitata - spiegano i due attori - Abbiamo immaginato d’ascoltare la sua voce dettarci, come gli antichi rapsodi, il Libro di Poesia da mettere in voce: così è nata la necessità di questo altro viaggio che ora proponiamo".

Prossimo appuntamento del cartellone del Cinema Teatro Astra sabato 18 novembre con Laura Morante e la sua “Medea” di Euripide.

Biglietti in vendita sul circuito www.liveticket.it: Intero €20.00, Ridotto €18.00

Tutto il programma su www.teatroastrabim.it - info@teatroastrabim.it – tel. 39 351 53 65 686

FB: Cinema Teatro Astra BIM - IG: cinemateatroastra_bellaria