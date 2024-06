Un pomeriggio al centro commerciale per i più piccini tra letture ad alta voce e laboratori creativi

Promuovere il valore della lettura fin da bambini, sensibilizzando le famiglie con i figli ancora piccoli. E' questo il cuore di "Ci sarà una volta", il progetto promosso da CBRE e realizzato da Le Befane Shopping Centre di Rimini, che ha preso il via lo scorso 23 aprile in occasione della "Giornata Mondiale del Libro", coinvolgendo anche numerose scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado del territorio.

Venerdì 21 giugno in Piazza Unieuro (ore 17:30) si terrà una nuova tappa dell'iniziativa, patrocinata dal Centro per la Salute del Bambino e da Nati per leggere, con un pomeriggio dedicato alle letture ad alta voce e ad alcune sessioni di laboratorio creativo, in collaborazione con l'organizzazione di volontariato "LaaV-Letture ad alta Voce".