Un pomeriggio dedicato ai cantieri di restauro alla domus del Chirurgo e Arco di Augusto

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Indirizzo non disponibile

La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Ravenna, in collaborazione con i Musei Comunali di Rimini, organizza per venerdì 28 ottobre un pomeriggio dedicato ai cantieri di restauro in corso presso la domus del Chirurgo e l’Arco di Augusto.

L’evento prevede un percorso di visita alla scoperta dell’intervento condotto sul mosaico del triclinio della domus del Chirurgo e sulle superfici dell’Arco di Augusto, dando l’occasione ai partecipanti di conoscere i retroscena delle attività dei restauratori e la complessità delle azioni di tutela e conservazione del patrimonio. Il percorso partirà dalla domus del Chirurgo per poi spostarsi con una passeggiata nel centro storico verso l’Arco di Augusto.

I restauri saranno presentati e illustrati dal funzionario archeologo della Soprintendenza, dott.ssa Annalisa Pozzi, e dai restauratori che lavorano sul campo, Marianna Clementini (per adArte Srl) e Silvia Morigi.

Le visite guidate si svolgeranno su tre turni di visita: 15:00, 16:00, 17:00, per un massimo di 30 partecipanti a turno. Ritrovo presso la domus del Chirurgo (piazza Ferrari).

L’intervento di restauro che interessa il mosaico del triclinium della domus del Chirurgo è iniziato nel mese di giugno e viene condotto anche in orario di apertura del sito e alla presenza del pubblico, costituendo un ulteriore motivo di interesse alla visita della domus del chirurgo.

Prenotazione obbligatoria

Informazioni e prenotazioni

Museo della Città “L.Tonini”

tel. 0541 793851