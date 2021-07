Un ponte tra le generazioni, Lia Celi dialoga con Enrico Galiano

Nel secondo appuntamento della ventitreesima edizione di Antico/Presente. Festival del mondo antico di Rimini, previsto per venerdì 9 luglio alle ore 21.30 saranno Lia Celi ed Enrico Galiano a dialogare sul tema "Un ponte tra le generazioni" presentando il libro Felici contro il mondo. Il Ponte di Tiberio, punto di incontro fisico e simbolico, dal duplice funzione di limite e collegamento fa ancora una volta da suggestivo sfondo all’incontro previsto alla Piazza sull’Acqua, suggerendo ai protagonisti della serata il tema del dialogo con l’altro. Il “ponte” da costruire è quello forse più difficile per i ragazzi e gli adulti di oggi: quello tra le diverse generazioni.

A parlarne saranno Lia Celi, scrittrice e giornalista, in dialogo con Enrico Galiano, insegnante e scrittore, creatore di contenuti web da 20 milioni di visualizzazioni, dalla straordinaria capacità di coinvolgere studenti, lettori, interlocutori. Definito da Massimo Gramellini ‘Un professore stile Attimo fuggente’, per Galiano il segreto di un buon insegnante è: «Non ti ascoltano, se tu per primo non li ascolti». L’incontro prende spunto dal nuovo libro Felici contro il mondo il seguito di Eppure cadiamo felici, il romanzo d’esordio che l’ha consacrato nell’olimpo degli scrittori.