Un racconto d’amore, lotta, ricerca della verità e celebrazione della figura femminile, va in scena "Mohican"

Debutta in anteprima nazionale sabato 8 ottobre al Teatro Leo Amici “Mohican”, scritto e diretto da Carlo Tedeschi, musiche di Emanuele Tedeschi, coreografie di Gianluca Raponi e Matteo Mecozzi, con la Compagnia Rdl e con in scena più di 40 artisti, per oltre due ore di spettacolo.

Una storia vera, di circa 120 anni fa, tra Inghilterra e Stati Uniti, un racconto d’amore, di sopraffazione, di lotta e di ricerca della verità, alla scoperta della spiritualità degli Indiani d’America. Ma anche un grande omaggio alla figura femminile, sottolineando lo spirito di abnegazione, la forza e l'amore della donna, aspetti questi ancor più da mettere in luce e sottolineare nel periodo attuale.



Mohican è l'ultima opera di Carlo Tedeschi, noto autore e registra italiano, che ha firmato in 40 anni di carriera, 25 spettacoli teatrali, riscuotendo ampio consenso di pubblico in Italia e all’estero.

Un ruolo fondamentale giocano le musiche, realizzate da Emanuele Tedeschi con una caratterizzazione cinematografica, unica nel panorama del musical italiano. Notevole in alcuni inserti musicali, la voce della nota cantante Ekaterina Shelehova.

Gli effetti speciali, le ricche scenografie e oltre 200 costumi, aggiunti alle doti artistiche dei performers della Compagnia Rdl, completano l'allestimento che prosegue nella tradizione delle grandi produzioni del Teatro Leo Amici, come già visto in passato con "Patto di Luce - per la pace e i diritti umani", "Chiara di Dio", ecc.

"Mohican - original musical" debutta l'8 ottobre, ore 21.00, al Teatro Leo Amici e poi sarà in scena, sempre al Teatro Leo Amici ogni domenica alle ore 16.30.





Trama

Tratto da una storia vera, “Mohican” narra dell’amore contrastato tra Eliane e un giovane indiano della tribù dei Mohicani. E’ la stessa anima di Eliane che la racconta al pubblico, facendogli vivere i momenti salienti, i drammi, le gioie, la passione e le vicende delle sopraffazioni subite dal popolo nativo di quell’area del Nord America. Un intreccio armonioso e complesso che prende al cuore lo spettatore, facendolo diventare partecipe delle grandi emozioni che travolgono i personaggi ma anche delle epiche tradizioni e profonda spiritualità della tribù mohicana. Nello scontro drammatico tra diverse culture accade invece che Mohican si faccia portavoce di un nuovo dialogo tra le differenti realtà, in nome di una rinnovata umanità, capace di accoglienza e integrazione. Eliane e Mohican, lei di origine inglese e lui indiano, daranno vita così ad una vicenda avvicente e ricca di colpi di scena.



Cast

Interpreti : Annamaria Bianchini (anima di Eliane); Francesco Troilo di Carlo (Mohican), Giada Mecozzi (Eliane), Matteo Mecozzi (Manuel), Michele Zattara, Marco Mennella, Alex Fronduti (i tre esploratori), Carmine Passaro (Daniel), Michela Sclano (Emily), Arianna Varchetta (Wikimak), Francesco Troilo di Carlo (Nosh), Albatea Internullo (Mercedes), Juan Martinez (Pedro), Raffaele Gacioppo (generale), Ivano Giuliani (Nosh anziano).

Corpo di ballo : Chiara Atzeni, Greta Fattori, Maria Lopez, Maia Manenti, Mirco Occhipinti, Sara Paganelli, Giosuè Raponi.

Comparse: gli allievi della RDL Academy

§Coreografie: Gianluca Raponi e Matteo Mecozzi

Costumi: Sartoria del Lago

Nel 2023 ricorre il centenario della nascita di Leo Amici che la Fondazione (riconosciuta e a lui dedicata) celebrerà con una serie di eventi che prendono avvio ufficialmente il 7 ottobre 2022 a Rimini per poi proseguire in altre città italiane. La rappresentazione dello spettacolo "Mohican" si inserisce nel calendario delle celebrazioni ed avviene proprio nel teatro intitolato a Leo Amici (nato ad Allumiere nel 1923 e vissuto a Civitavecchia negli anni '60 e '70), che si è distinto a livello nazionale e internazionale per azioni concrete nel sociale e soprattutto nei confronti dei bisognosi e dei giovani.

Proprio in favore di questi ultimi aveva fondato a metà degli anni '80 la Compagnia Ragazzi del Lago con sede a Monte Colombo di Rimini e dove egli, sulle sponde di un piccolo lago naturale, aveva progettato un Piccolo Paese dedicato ai principi di pace, amore e fratellanza. Da qui Amici aveva avviato importanti azioni di solidarietà, portate avanti alla sua scomparsa, da numerosissimi volontari: dalle missioni in Africa fino al soccorso ai bambini di Chernobyl, assistenza e ospitalità per i bambini a seguito del conflitto nella ex Yugolasvia, popolazioni italiane terremotate, fino all'aiuto, oggi, ai profughi ucraini e un continuo sostegno concreto con borse di studio per giovani che si affacciano al mondo dell'arte e delle professioni.

Carlo Tedeschi. Artista versatile apprezzato nel panorama culturale italiano ed internazionale contemporaneo. Uomo di cultura, è scrittore, regista, autore teatrale, pittore la cui attività creativa spazia in vari ambiti ottenendo, nel corso degli anni, ampi riconoscimenti. Il suo impegno per la promozione dei valori della pace e dei diritti umani gli è valso i riconoscimenti “Artista per la pace” nel 1991 e “Premio Borsellino per la pace” nel 2009.

Uomo di profonda spiritualità che trova concreta espressione in particolare nei capolavori della scena teatrale italiana che ricevono successo di pubblico e critica, quali “Chiara di Dio”, “Patto di Luce – per la pace e i diritti umani” (spettacolo utilizzato dalle scuole per percorsi didattici di educazione al rispetto dell'altro diverso da sé) e numerosi musicals originali italiani rappresentati nei maggiori teatri, sin dal 1986.

Uomo di impegno sociale e umanitario: ai giovani ha rivolto tutte le sue energie testimoniando e trasmettendo la Bellezza, anche quella del rispetto per il Creato, l'Uomo, Dio. Negli anni incontra migliaia di ragazzi nelle scuole, negli oratori, nei teatri fornendo, oltre ad accademie di formazione artistica, anche chiavi di lettura e di comprensione della realtà al fine di essere attivi protagonisti della loro vita con sani principi e valori di condivisione, pace, solidarietà e rispetto della dignità umana.

Con il supporto dell'Associazione Dare e attraverso la Fondazione Leo Amici (ente riconosciuto), Carlo Tedeschi ha favorito numerose azioni a sostegno delle popolazioni del Kenya, dello Zambia e offerto altrettanti aiuti concreti al Lago di Monte Colombo (Rimini), dove ha sede la Fondazione, a centinaia di bambini di Chernobyl, a minori in affido in collaborazione con le istituzioni locali, creando altresì le condizioni per accogliere, curare ed assistere centinaia di bambini orfani e profughi durante la guerra dei Balcani, ed ora, nella sede della Fondazione Leo Amici in Abruzzo, anche accoglienza e assistenza a profughi dell’Ucraina.

La Compagnia Teatrale Ragazzi del Lago

È composta da artisti dai 18 ai 25 anni, tutti diplomati in diverse discipline artistiche e che hanno raggiunto alti livelli di professionismo. Performer di qualità, alcuni dei quali sono anche insegnanti di canto, danza moderna, hip pop, danza classica, hanno all’attivo la messa in scena di numerosi spettacoli, in Italia e all’estero, tra cui anche la appena trascorsa stagione teatrale che ha ottenuto ampio consenso di pubblico registrando entusiasmanti sold out.

La Compagnia ha sede al Teatro Leo Amici di Rimini, dove si svolgono le prove e dove avviene anche la formazione continua degli artisti, grazie al metodo adottato da anni da Carlo Tedeschi, autore e regista di oltre 25 spettacoli rappresentati anche in questo teatro. Parallelamente alla formazione accademica, permette sin quasi da subito ai giovani di cimentarsi sul palcoscenico affinché il contatto diretto con il pubblico sia da stimolo ma anche da consolidamento nella ricerca della tecnica. A questo, si affianca anche un percorso umano e sociale, volto alla ricerca della Bellezza, dei valori, della civile convivenza e del rispetto dell’altro, dell’amicizia. Alcuni dei giovani artisti in scena provengono da famiglie di artisti presenti già nella prima Compagnia Rdl. Un vero e proprio passaggio di testimone, di generazione in generazione, all’insegna dell’arte, della Bellezza ma anche della ricerca dei valori umani fondamentali che trovano nel teatro uno dei più alti mezzi di rappresentazione.