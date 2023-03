Una Bohème da tutto esaurito, lo spettacolo viene trasmesso anche in rete

Sarà un Teatro Galli gremito in ogni ordine di posto quello che venerdì 31 marzo (ore 20:00) e domenica 2 aprile (ore 15:30) saluterà l?avvio della nuova stagione lirica riminese, che propone come primo appuntamento uno tra i titoli più celebri della produzione di Giacomo Puccini: La Bohème, opera ispirata al romanzo di Henry Murger. L?allestimento nasce da una produzione del Teatro Alighieri ripresa in coproduzione con il Teatro Galli e vede alla regia Cristina Mazzavillani Muti che ne cura anche l?ideazione, con l?Orchestra Giovanile Luigi Cherubini diretta dal Maestro Nicola Paszkowski e il Coro Teatro Municipale di Piacenza guidato da Corrado Casati.

Già sold out entrambe le repliche, c?è una possibilità in più per chi vorrà comunque seguire in diretta la messa in scena dell?opera pucciniana. Domenica 2 aprile infatti La Boheme sarà trasmessa live da OperaStreaming, il canale regionale che propone un cartellone stagionale di trasmissioni video dal vivo realizzate dai principali enti preposti alla produzione di opere liriche dell?Emilia Romagna e che vede il Teatro Galli insieme ai Teatri di tradizione di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Ferrara e Ravenna e alla Fondazione Lirico Sinfonica bolognese. Per entrare virtualmente al Teatro Galli e assistere a La Bohème basterà dunque collegarsi al sito preposto, dove l?opera resterà visibile per sei mesi. Completano il cast Clemente Antonio Daliotti, Andrea Vittorio De Campo, Fabio Baruzzi, Graziano Della Valle e Ivan Merlo. Importante il contributo di Vincent Longuemare per le luci, di David Loom per i video e di Manuela Monti per i costumi.

Per accompagnare il pubblico alla scoperta della vicenda dell?amore travolgente tra Mimì e Rodolfo, per approfondire ciò che sta dietro alla composizione pucciniana e per avere qualche elemento in più per immergersi nell?opera, domenica 26 marzo (ore 17:00) torna al Teatro Galli l?appuntamento con la ?Guida all?ascolto?, condotta dal Prof. Fabio Sartorelli. Lo storico della musica sarà protagonista di una conversazione che ruota attorno al titolo ?Son bella ancora??. Un incontro ? concerto che vedrà la partecipazione dei giovani talenti del Conservatorio di Milano, con il soprano Wu Lei a vestire i panni di Mimì, il tenore Ying Jie Wang a dare voce a Rodolfo, mentre il soprano Francesca Cavagna sarà Musetta. Al pianoforte Valentina Rando.



L?ingresso alla guida all?ascolto è ad ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili, senza prenotazione.