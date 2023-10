Una camminata fotografica alla scoperta del quartiere V peep Ausa

Continua il ciclo di incontri "LABORATORI APERTI_Esplorazioni urbane nel quartiere V Peep AUSA" curati dall'Associazione Smagliature Urbane di Rimini nell’ambito del progetto di riattivazione dell’ex cinema Astoria "Ritorno all'Astoria".

Dopo i primi due laboratori dedicati rispettivamente alla raccolta di interviste degli abitanti del quartiere e all’approfondimento sull’arte urbana, sabato 7 ottobre l’esplorazione utilizzerà la fotografia quale strumento di indagine. Grazie allo sguardo esperto del fotografo Abele Gasparini, le persone partecipanti saranno condotte tra l’architettura urbana e le aree verdi del quartiere V Peep AUSA, ricevendo sia stimoli visivi che supporto tecnico durante il percorso.

Il laboratorio è stato pensato in modo particolare per le persone che vivono, studiano, lavorano o che amano trascorrere il tempo nel quartiere, ma è aperto a chiunque voglia portare il proprio contributo, senza limiti di età.

Il laboratorio è gratuito e si terrà sabato 7 ottobre dalle ore 15 alle ore 18 e avrà come punto di ritrovo l'ex cinema Astoria sito in viale Euterpe 15 a Rimini. Le persone partecipanti potranno utilizzare la propria macchina fotografica o lo smartphone (consigliato).

I materiali raccolti durante i quattro incontri verranno poi rielaborati in una installazione collettiva aperta al pubblico presso l'ex cinema Astoria il giorno 4 novembre dalle 19 alle 22 circa.

Abele Gasparini, laureato all’I.S.I.A. di Urbino, è docente di grafica e fotografia per le scuole secondarie di secondo grado. Ha frequentato il master biennale di Spazio Labò – Centro di fotografia a Bologna e ha partecipato alle collettive fotografiche “Idroscopio” e “Georama” esposte in spazi culturali e di rigenerazione urbana come l’ex acquedotto Spinadello (Forlimpopoli) e il Complesso dell’Osservanza (Imola). Il suo ultimo progetto fotografico “Walden” è una ricerca sul campo, una raccolta di dati visivi (fotografie) e sonori (registrazioni) sul Parco dei Cappuccini di Santarcangelo di Romagna realizzato insieme all’artista sonoro Emiliano Battistini. Membro dell’associazione di Albedo aps, è co-direttore artistico del Malatestashort Film Festival, festival internazionale di cinema breve di Cesena. Appassionato di percorsi a piedi e racconti del territorio, il suo cortometraggio “Ad minora mestieri – storie di mugnai, lavandaie e vetturini in Valmarecchia” ha vinto la menzione speciale al Festival “Luoghi dell’Anima Short Doc” nel 2022.

Ritorno all'Astoria è un progetto di riuso partecipato temporaneo per riattivare l'ex cinema Astoria attraverso attività ed eventi a valenza culturale e sociale proposti dalle realtà del territorio. Il progetto è finanziato e promosso dal Comune di Rimini e coordinato dall'Associazione Il Palloncino Rosso, con il supporto di Cooperativa Sociale Smart e Agenzia Piano Strategico.

Info e contatti: smagliatureurbane@gmail.com