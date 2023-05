Una camminata tra sport e cultura, la quinta edizione porta alla scoperta della "Rimini delle colonie"

La quinta edizione di Sport & Cultura si terrà domenica, 28 maggio, con partenza alle ore 9 dal Bagno Tiki 26 e avrà come tema culturale “La Rimini delle colonie”: camminata sportiva sulla battigia di Rimini fino alle colonie, per raccontare la loro storia, origine e anche la loro prossima destinazione. Ecco cosa racconterà Francesca Delbianco, guida dell’Emilia Romagna, condotta dalla Personal Trainer Elen Souza.

A tutti i partecipanti una grande attività, il tour sportivo e culturale partirà dal bagno 26 di Rimini e ritorno per le 11,30. Questa edizione non dimenticherà la situazione che l’Emilia Romagna ha vissuto nei giorni passati, per questo assieme allo staff organizzativo di Sport & Cultura si unisce TeamBòta che sta avviando in questi giorni non solo un aiuto concreto e fisico nei luoghi che hanno subito grossi danni dall’acqua e dal fango, ma anche una raccolta fondi.

Chi volesse partecipare, dovrà iscriversi qui: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-lo-sport-incontra-la-cultura-642480996957?aff=ebdssbcitybrowse

L’evento ha il patrocinio del Comune di Rimini – assessorato allo sport, e il al sostegno di Erbavita, Cinema Fulgor, Winter Sport. Per info 348 0981594 (Elen Souza).