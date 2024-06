Una città a misura di bambino: un pomeriggio tra musica, spettacoli e animazioni

C'è attesa per l’8° Edizione de “La Città Dei Bambini” che si terrà nella giornata di domenica 30 giugno a partire dalle ore 15:00 e fino alle ore 20:00 nel centro storico di San Leo.

I piccoli ma grandi ospiti e le loro famiglie potranno assistere a spettacoli e dimostrazioni, cimentarsi in giochi, laboratori, attività sportive, provare strumenti musicali, giocare a scacchi, partecipare a tornei e risolvere enigmi, affrontare percorsi avventura guidati accompagnati dalle Associazioni sociali e sportive del circondario, che lavorano con e per i bambini per una giornata all’insegna della spensieratezza.

Il divertimento e l’emozione saranno garantiti dai percorsi avventura e dalle esibizioni di arti marziali. Grande attesa per le esibizioni di danza e di musica dei piccoli artisti. Grazie ai laboratori i bambini potranno riscoprire e conoscere il piacere di costruire e modellare con le proprie mani e l’emozione di far volare il proprio aquilone. Non Mancheranno spettacoli di teatro, giocoleria, bolle e clown. Per i laboratori è consigliata la prenotazione.

Il Programma :

15:00 - 20:00

Laboratori, spettacoli, intrattenimento

Ore 20:30: “La musica in Testa”

Concerto degli alunni dell’Ic. Battelli Scuola Primaria di Pietracuta

Ingresso Gratuito

Informazioni e Servizi:

Area nursery per in allattare in tranquillità con fasciatoio e area relax per i più piccoli.

Servizio navetta gratuito dal parcheggio al centro della città dalle ore 14:00 alle ore 22:00