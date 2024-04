Una giornata sulle ali della fantasia: appuntamento per i più piccoli con letture, laboratori di fumetto e disegno

Sarà un 25 aprile sulle ali della fantasia, tutto da leggere, disegnare e colorare quello proposto da Lal pubblico dei più piccoli e delle loro famiglie.



Giovedì 25 aprile in occasione della Festa della Liberazione, il Centro commerciale Le Befane Shopping Centre di Rimini propone un doppio appuntamento con la lettura e la fantasia con laboratori e attività varie, ma dà anche il via al progetto di Temporary Bookcrossing in collaborazione con "Nati per Leggere".



Temporary Bookcrossing Point in Piazza Unieuro

In piazza Unieuro, da giovedì 25 aprile, sarà allestito un Temporary Bookcrossing Point dove consultare e leggere libri, il primo passo di un progetto dedicato alla lettura ad alta voce che inizierà da giugno in collaborazione con l'Associazione LAV Lettori ad Alta Voce.



Laboratorio di fumetti con Niccolò Tonelli

Nella mattinata di giovedì 25 aprile, a partire dalle ore 10.00 e fino alle 12.00, appuntamento con Niccolò Tonelli, comic artist, illustratore e animatore, che presenta un laboratorio di improvvisazione a fumetti per bambini dagli 8 ai 13 anni. Prenotazione obbligatoria



Nella prima parte dell'incontro, Niccolò racconerà ai giovani partecipanti, ad esempio, che cosa è il fumetto e quali sono i tipi principali di fumetti esistenti. A seguire, si passa all'azione disegnando un fumetto improvvisato: ci sarà un tempo cronometrato per ogni vignetta, tempo che poi diminuirà sempre di più. In questo modo si creerà un momento di gioco/disegno collettivo guidato da Niccolò in cui i bambini si troveranno a essere sempre più veloci a disegnare 'scaldandosi la mano'.



Il Drago Sputalatte con Debora e Daisy

Nel pomeriggio invece dalle 17:00 alle 18:30 spazio alle autrici Debora Grossi, scrittrice, e Daisy Ingrosso, illustratrice, che propongono la lettura della loro opera "Le avventure del Drago Sputalatte" seguita da un laboratorio di disegno.