L'associazione "Una Goccia per il Mondo" compie 20 anni e festeggia con un super evento

L’associazione "Una Goccia per il Mondo" compie 20 anni e festeggia sabato 16 luglio con un super evento al Parco degli Artisti di Rimini.

Programma

Ore 16.00: merenda e animazione dei doctor Luba assieme ai nonni delle RSA

Ore 17.00: Wimbledrop. Torneo di beach tennis (per info e iscrizioni: 339 5448900)

Ore 19.00: aperitivo di benvenuto offerto dall’associazione

Concerto: The Strikeballs, uno show di brani inediti e storici tipicamente rockabilly, country e swing di fine anni 50.

Ore 20.00: possibilità di cenare presso il @Notevolo (pizza, primi, secondi anche con scelte vegetariane); presso il Casotto (piadine farcite e crostini); stand macelleria Pari (hamburger e patatine); stand di pesce (piadina e sardoncini e cozze)

Concerto: Duo Barrique, repertorio di musica tradizionale e popolare all’insegna del folklore romagnolo

Ore 21.00: video 20 di Goccia tra Italia e Cambogia a seguire varietà concerto spettacolo di e con Sergio Casabianca e Le Gocce.

Ore 24.00: pasta party di mezzanotte al Notevolo

Ore 1.00: Massimo Tagliata concerto per fisarmonica e incursioni teatrali con Marco Moretti

Ore 5.00 concerto all’alba: Musicadesnuda acoustic sound e bomboloni caldi

Possibilità di dormire al parco con la propria tenda.



Ci sono anche la pesca di beneficenza e il baretto Mojito, il mercantino solidale.

Ingresso a offerta libera

Per info: 333 8553078

segreteria.goccia@gmail.com

Era il lontano 2002 quando da un gruppo di amici spinti dalla voglia di mettersi in gioco per migliorare questo mondo guidati da Sergio Cenci, in arte Casabianca, e Don Paolo Bernabini, all’epoca sacerdote di Vergiano – Spadarolo, nasceva a Rimini l’associazione Una Goccia per Mondo. Sin dagli esordi i volontari sono stati tanti, la volontà e la costanza hanno permesso da subito di sognare in grande attivando importanti progetti in Italia e in Cambogia. Difficile riassumere in poche righe un viaggio così lungo, fatto di tantissimi incontri, collaborazioni, sedi,

eventi ed ore ed ore di volontariato con i nonni del nostro territorio e di viaggi nella nostra seconda casa, la

Cambogia. Gli ultimi anni, così difficili per il mondo del volontariato, hanno rafforzato ancor di più la voglia di continuare ad esserci ed operare per il bene verso i più soli, i più emarginati e più deboli della nostra società.

Abbiamo così deciso di festeggiare questo importante traguardo organizzando questo evento che si terrà

La festa di sabato è un momento che l’Associazione ha fortemente desiderato per dire un grande GRAZIE ai tanti

volontari che negli anni hanno prestato servizio presso l’ente, ai tantissimi sostenitori che hanno permesso

il realizzarsi dei progetti e a tutta la Comunità Riminese, e non solo, che ha sempre partecipato e risposto

positivamente alle tante proposte che l’associazione ha fatto negli anni.